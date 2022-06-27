Раскрыты неочевидные правила чистки матраса

Представители Американского совета по науке и здравоохранению назвали неочевидные правила чистки матраса, которую нужно проводить регулярно, чтобы избавиться от пылевых клещей. Советы американских здравоохранителей приводит CNet.

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Эксперты напоминают, что человек сбрасывает около полутора граммов кожи каждый день, что способно прокормить около миллиона пылевых клещей, которые могут вызвать серьезную аллергическую реакцию. Они советуют чистить матрасы — пылесосить и отмывать от пятен — хотя бы раз в полгода.

Прежде всего специалисты рекомендуют снять и отправить в стирку наволочки и простыни. После снятия простыни матрас нужно тщательно пропылесосить, чтобы избавить от насекомых, их продуктов жизнедеятельности и фрагментов кожи, особенное внимание уделив швам.

После этого, рассказывают эксперты, необходимо опрыскать пятна на матрасе смесью одной чайной ложки жидкости для мытья посуды и кружки теплой воды. Подождав несколько минут, нужно оттереть пятно влажным полотенцем. В конце, заключают здравоохранители, можно посыпать матрас небольшим количеством соды, дать ему высохнуть и снова пропылесосить.