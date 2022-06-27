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48 минут назад

Британцам посоветовали отпугивать мух с помощью базилика

Газета.Ru

Британцам посоветовали сажать дома базилик, чтобы отпугивать мух в жару. Об этом пишет издание The Mirror.

Британцам посоветовали отпугивать мух с помощью базилика
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сотрудник клининговой компании Полли Ширер рассказала, что отвадить мух от дома в жару можно с помощью трав. По ее словам, сильный запах базилика отпугивает мух, и если поставить горшок с растением на подоконник, насекомые не будут залетать в дом. Она добавила, что такими же свойствами обладает и мята.

По словам Ширер, избавиться от уже залетевших в помещение мух можно с помощью натурального самодельного спрея на основе эфирных масел лемонграсса, лаванды и мяты.

«Мухи ненавидят запах этих эфирных масел. Просто добавьте несколько капель масел лемонграсса, лаванды и мяты в бутылку с распылителем и пользуйтесь в жару. Это поможет сохранить приятный запах в помещении и отпугнет надоедливых насекомых», — сказала она.

Дом и сад,
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