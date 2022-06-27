Британцам посоветовали отпугивать мух с помощью базилика

Сотрудник клининговой компании Полли Ширер рассказала, что отвадить мух от дома в жару можно с помощью трав. По ее словам, сильный запах базилика отпугивает мух, и если поставить горшок с растением на подоконник, насекомые не будут залетать в дом. Она добавила, что такими же свойствами обладает и мята.