Названа самая подходящая температура для стирки белья

Стирать постельное белье следует при температуре 60 градусов в режиме длительной стирки, чтобы удалить пот и пыль. Об этом пишет Express.
"Вы можете стирать при более низкой температуре, но нет гарантии, что это эффективно убьет бактерии и удалит пот по мере необходимости",
— уточнил в беседе с изданием директор по маркетингу MattressNextDay Райан Такер.
Он также отметил, что простыни — не единственное, что нужно стирать: пуховые одеяла, наматрасники и пододеяльники нуждаются в регулярной чистке. Обязательным должно быть правило менять постельное белье не реже одного раза в неделю.
"Время года также влияет на то, как часто стирается постельное белье. Летом можно обнаружить, что организм потеет гораздо больше, чем в зимние месяцы. Если простыни кажутся влажными и "липкими" после ночного сна, то стоит постирать их и высушить",
— объяснил Такер.
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