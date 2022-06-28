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41 минуту назад

Названа самая подходящая температура для стирки белья

Газета.Ru

Стирать постельное белье следует при температуре 60 градусов в режиме длительной стирки, чтобы удалить пот и пыль. Об этом пишет Express.

Названа самая подходящая температура для стирки белья
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Вы можете стирать при более низкой температуре, но нет гарантии, что это эффективно убьет бактерии и удалит пот по мере необходимости",

— уточнил в беседе с изданием директор по маркетингу MattressNextDay Райан Такер.

Он также отметил, что простыни — не единственное, что нужно стирать: пуховые одеяла, наматрасники и пододеяльники нуждаются в регулярной чистке. Обязательным должно быть правило менять постельное белье не реже одного раза в неделю.

"Время года также влияет на то, как часто стирается постельное белье. Летом можно обнаружить, что организм потеет гораздо больше, чем в зимние месяцы. Если простыни кажутся влажными и "липкими" после ночного сна, то стоит постирать их и высушить",

— объяснил Такер.

Ранее в Австралии высмеяли квартиру за ее сходство с игрой Sims и шведской тюрьмой.

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