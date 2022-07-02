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1 час назад

Жульен в булочке и капуста в СВЧ: интересные кухонные лайфхаки в одном видео

Диана Товсепова

Многие реально рабочие лайфхаки мы узнаем из соцсетей, форумов и интернет-порталов. В TikTok, например, регулярно публикуются миллионы роликов на самые разные темы, от удивительных фактов про культовые фильмы до мастер-класса по рисованию эпоксидной смолой.

Особенно популярны лайфхаки для кухни. Пользователи рассказывают о том, как почистить чеснок без рук или натереть рассыпчатый сыр. Смотрите видео с самыми интересными кухонными лайфхаками, чтобы узнать, как пожарить хрустящую картошку в мультиварке, сварить капусту для долмы в микроволновке, приготовить жульен в булочке, пиццо-яичницу или шоклоладную колбасу.

Ранее мы писали о том, как приготовить популярное грузинское блюдо цыпленок- Чкмерули.

Дом и сад,Видео,
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