Жульен в булочке и капуста в СВЧ: интересные кухонные лайфхаки в одном видео

Многие реально рабочие лайфхаки мы узнаем из соцсетей, форумов и интернет-порталов. В TikTok, например, регулярно публикуются миллионы роликов на самые разные темы, от удивительных фактов про культовые фильмы до мастер-класса по рисованию эпоксидной смолой.

Особенно популярны лайфхаки для кухни. Пользователи рассказывают о том, как почистить чеснок без рук или натереть рассыпчатый сыр. Смотрите видео с самыми интересными кухонными лайфхаками, чтобы узнать, как пожарить хрустящую картошку в мультиварке, сварить капусту для долмы в микроволновке, приготовить жульен в булочке, пиццо-яичницу или шоклоладную колбасу.