Как отстирать 7 типов самых безнадежных пятен

Вы вернулись с прогулки и обнаружили на детских джинсах пятна от шоколада или зеленки, а на собственной блузке — следы от губной помады? В такую ситуацию попадали многие.

Фото: 7dach.ru 7dach.ru

Однако по-настоящему невыводимых пятен очень мало: с большинством бытовых загрязнений можно справиться благодаря лайфхакам. А чтобы результаты работы стиральной машинки не расстраивали, важно соблюдать несколько правил.

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Менеджер категории стиральных машин Hotpoint, Indesit, Whirlpool Лилия Семчук рассказывает, как избавиться от самых страшных загрязнений и вернуть одежде идеальное состояние.

Как вывести самые сложные пятна на одежде

Будем честными: обещания производителей средств для стирки приукрашивают реальность. И есть ряд «трудных» пятен, которые не вывести стандартными гелями и порошками. Но не надо отчаиваться! Почти на каждое пятно найдется «нейтрализатор».

Лак для ногтей

Вы потеряли концентрацию всего на секунду — и лак уже на блузке или брюках? Не стоит беспокоиться: есть проверенный способ, чтобы исправить это досадное недоразумение. Промокните ватный диск ацетоном или бензином, а затем протрите им пятно с изнанки, предварительно подложив под одежду хлопковую ткань. Затем на несколько часов замочите вещь в кипятке, после чего тщательно прополощите.

Следы ржавчины

Лучшее средство в борьбе с ржавчиной — кислота. Чтобы избавиться от следов ржавчины на белой и цветной ткани, смешайте сок одного лимона со стаканом холодной воды, смочите получившимся раствором загрязненный участок и оставьте на 30-50 минут. Затем ополосните изделие холодной водой и в случае необходимости постирайте в стиральной машине. Не забывайте, что любая кислота — сильнодействующий растворитель, поэтому обязательно опробуйте способ на изнанке изделия.

Зеленка

Эти пятна — кошмар почти каждой мамы. Для удаления пятен от зеленки с белой вещи обработайте загрязненный участок перекисью водорода. Для цветной одежды подойдет 10%-й раствор нашатырного спирта: нанесите спирт на пятно, подождите 5-10 минут, а затем постирайте изделие в стиральной машине.

Шоколад

Часто следы от шоколада появляются в самый неподходящий момент, что может сильно испортить настроение. Но не стоит переживать: избавиться от шоколадного трофея на любимой блузке несложно, достаточно посыпать его солью и залить теплой водой. Если пятно не исчезло, смочите его теплым 1,5%-м раствором нашатырного спирта или раствором уксуса и спирта (1:1), а затем промойте под холодной водой.

Перманентный маркер

Чтобы удалить следы от перманентного маркера, используйте жидкость для снятия лака с ацетоном или спиртом. Многие из них содержат ацетон или спирт, которые помогут избавиться от загрязнений. Намочите губку или ватный диск средством и несколько раз промокните пятно.

Совет:

предварительно подложите несколько бумажных полотенец, чтобы растворенная краска не испачкала чистые участки материи. О том, какими лайфхаками можно воспользоваться для удаления следов маркеров с других поверхностей, можно узнать из материала

Масляная краска

Прислонились к свежевыкрашенному забору или скамейке? Со следами масляной краски справится бензин: промокните им ватный диск, протрите пятно, а затем промойте вещь под холодной водой и отправьте в стирку. Учтите, что бензин агрессивно воздействует на ткань и может изменить ее цвет, поэтому сначала протрите бензином незаметный участок, например изнаночный шов.

Если пятно совсем свежее, сделайте раствор из средства для мытья посуды и воды в соотношении 1:1, нанесите на пятно и оставьте на 10 часов. Затем обработайте участок щеткой и промойте холодной водой.

Губная помада

Вывести пятно от губной помады? Легко! Для этого нанесите зубную пасту белого цвета на ватный диск и втирайте в загрязненный участок, пока пятно не исчезнет.

Через 10-15 минут промойте вещь холодной водой и постирайте.

Какие правила надо соблюдать при стирке одежды в стиральной машине