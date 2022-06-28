Садовод рассказал, как спасти растения от жары

— У многих есть система капельного полива, и для них проблем в засуху может и не возникнуть, но есть и те, у кого такого полива нет. Лучшим способом, чтобы сохранялась влагу в почте, является мульчирование. Я стараюсь мульчировать грядки, проходы меду ними, использую сено, солому. Клубнику высаживаю на черном спанбонде — так лучше сохраняется влага,