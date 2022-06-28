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17 минут назад

Садовод рассказал, как спасти растения от жары

Вечерняя Москва

Садовод Дмитрий Кастрицкий назвал способы, которые помогут спасти урожай в жаркую и засушливую погоду.

Садовод рассказал, как спасти растения от жары
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— У многих есть система капельного полива, и для них проблем в засуху может и не возникнуть, но есть и те, у кого такого полива нет. Лучшим способом, чтобы сохранялась влагу в почте, является мульчирование. Я стараюсь мульчировать грядки, проходы меду ними, использую сено, солому. Клубнику высаживаю на черном спанбонде — так лучше сохраняется влага,

— объяснил садовод в новом видео на YouTube-канале Procvetok.

Если случилось так, что дачный участок находится на торфяниках, возвышенности или песчаной почве, то для запаса влаги можно сделать не приподнятые, а углубленные грядки, чтобы ее уровень был ниже уровня почвы на 20 сантиметров. Однако такие грядки нужно организовывать только на участках, где нет вероятности подтопления.

Дом и сад,
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