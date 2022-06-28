Самые опасные ошибки при стирке, сушке и глажке белья

Современная стирка — это забота автоматики. Казалось бы, какая ещё бытовая забота может быть проще? Ведь на рынке масса доступной техники для стирки, сушки, глажки. Однако всё не так просто и банально, как может показаться. Стирать, гладить и сушить нужно правильно, так как за годы мелкие ошибки в этом деле превращаются в опасные привычки, буквально убивающие бытовую технику и наши любимые предметы гардероба. Рассказываем, как их избежать.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Стирка

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Когда мы видим на одежде отчётливое пятно, первое, что мы хотим сделать — оттереть его. И делаем это буквально. Только вот механическое трение изнашивает ткань, а загрязнение въедается ещё глубже, откуда даже моющие средства его уже не достанут. Если же убрать пятно немедленно требует ситуация, лучше использовать белую тряпку или салфетку, и действовать от краёв пятна к центру.

Никогда не стоит пренебрегать инструкцией на этикетке. Если там указано, что стирать вещь нельзя, и допускается только химчистка — лучше довериться людям, которые это написали. В основном это касается кожаных, замшевых, шёлковых изделий или одежды с декоративными элементами. Пиджаки, кстати, сюда же.

Много порошка — это не про повышение качества стирки. Более того, лишняя пена может всю вымытую грязь затолкать в самые труднодоступные места: карманы, манжеты, воротники. Это не только сказывается на чистоте, но и чревато размножением бактерий — помните об этом.

Всё молнии и пуговицы должны быть застёгнуты до конца. Безобидное, казалось бы, упущение однажды приведёт к тому, что рубашка или толстовка по соседству с расстёгнутыми джинсами в барабане будут выглядеть так, будто их драли собаки. Лучше вообще использовать специальные мешки для стирки — так подобные повреждения полностью исключены.

Вопреки распространённой практике, не стоит давать машинке отдых после каждой стирки. Более того, загружая несколько барабанов подряд, получается экономить на электроэнергии: всем нагревательным элементам не нужно греться заново. Ну и время это значительно экономит.

Не стоит стирать в машинке купальники и приталенные пиджаки. Первые из-за такого воздействия быстро изнашиваются, вторые — теряют форму. Аналогично с качественными галстуками: если действительно возникает ситуация, когда нужно его очистить (а такое объективно случается редко), лучше постирать их вручную или обратиться в химчистку. С обувью тоже надо аккуратнее: если это не спортивные беговые кроссовки из ткани, то машинка, скорее всего, её немного подпортит.

Как бы ни хотелось, но стирать в машинке кепки — плохая затея. При своей внешней прочности козырёк от такого агрессивного воздействия может попросту сломаться. Если не во время стирки, то в режиме отжима.

Но это всё — одежда. Не стоит забывать и о «здоровье» самой стиральной машины. Досрочно на пенсию её могут отправить вещи, на которые налипла шерсть животных или одежда с блёстками. Всё это добро, во-первых, окрасит собой соседей по стиральному барабану, а во-вторых, наглухо забьёт все фильтры и шланги. Ремонт этих составляющих — крайне дорогое мероприятие.

А теперь от неприятного к по-настоящему опасному. Крайне не рекомендуется стирать в машинке рабочую одежду или ветошь, на которых остались пятна технических жидкостей. Мазут, керосин, бензин, различные растворители и масла — все эти добрые друзья состоят в группировке «уничтожители стиралки». Они забьют собой абсолютно всё внутреннее пространство и останутся там на века, отдавая частичку себя всем последующим загрузкам белья в барабан. А ещё они имеют свойство внезапно воспламениться под давлением окружающей среды. Пожар в квартире из-за взрыва стиральной машины: звучит очень кинематографично, но приятного в этом совсем ничего нет.

Глажка

От стирки к приданию одежде «лица». Бесхитростный процесс, однако если не подойти к нему с умом и систематизировать некоторые ошибки, можно остаться без утюга/парогенератора/вещи. Базовое «будьте внимательны при работе с нагревающимися элементами» расписывать не будем, этому учат в школе на ОБЖ. А мы пройдёмся по менее очевидным моментам.

Одежду нужно гладить, когда она самую чуточку влажная. Это, кстати, в принципе важный момент: старайтесь не пересушивать бельё, это влияет на его срок службы. Глажка будет в удовольствие, если утюг будет скользить по влажным волокнам: подойдёт и встроенный спрей в утюге, и бутылочка с распылителем.

Кстати, не стоит доверять водопроводной воде, когда наполняете паровой утюг или парогенератор, Рано или поздно это приведёт к минерализации пор и поломке устройства. Более того, воду рекомендуется сливать после каждой глажки. Впрочем, современные модели обычно защищены от протекания.

Если пользуетесь отпаривателем, всегда немного натягивайте вещь. Просто водить паровым носиком по одежде неэффективно. Плотные вещи лучше «пропаривать» с двух сторон: лицевой изнанки.

При использовании гладильной доски следует регулярно стирать чехол. Несоблюдение этого правила приведёт к тому, что пыльная ткань будет пачкать вещи, а утюг ещё и впечатает загрязнения глубоко в волокна. Отсюда ещё один ключевой момент: одежду лучше гладить, вывернув её наизнанку. Особенно это касается деликатных тканей. Шёлк или тонкую синтетику в идеале гладить через дополнительный слой: подойдёт влажная марля.

Сушка

С высушиванием одежды и белья моментов не так много. Основное: вещи нужно своевременно снимать с сушилки. Если она на улице — развешивать одежду, вывернув её наизнанку: так солнце не уничтожит цвет и принты. Если есть сушильная машина (идеальный вариант для квартиры) — не забывать регулярно чистить фильтры.

К слову, если сушильная машина для квартиры — идеальный вариант, то раскладная сушка — злейший враг. Из-за влажных вещей в жилом помещении резко повышается влажность. Помимо не самого хорошего влияния на здоровье, это создаёт идеальную среду для плесени — в частности, аспергиллуса. Этот грибок обожает две вещи: влажность и аллергиков. Но даже без конкретного анамнеза плесень вызывает заболевания лёгких, ослабление иммунитета и аспергиллёз — крайне неприятное смертельное заболевание, развивающееся в ротовой полости и нервной системе. С другой стороны, если влажность в квартире низкая – сушка белья в помещении – отличный способ увеличить уровень влажности до требуемых отметок.