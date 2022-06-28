Реальные отзывы: напольный кондиционер — деньги на ветер?

Когда нет возможности установить сплит-систему, а жара убивает, многие рассматривают альтернативный вариант охлаждения помещения — напольный мобильный кондиционер. Действительно ли это нужная вещь или выброс денег на ветер? Изучили преимущества мобильных кондиционеров и реальные отзывы покупателей.
Все кондиционеры делятся на два типа: моноблоки и сплит-системы. Моно-система — это когда вся холодильная часть и другие части находятся в одном блоке. Сплит-система — это когда кондиционер разделен на две части: одна — на фасаде здания, другая - внутри помещения.
Напольный кондиционер относится к моно-системам. Мобильным его называют потому, что его можно передвигать по помещению.
Большинство пользователей пишут, что главный минус мобильного кондиционера - это шум, но охлаждает он не хуже обычного.
"Купил мобильный кондиционер, вывел в систему вентиляции в комнате, гофру обвязал минватой, чтобы тепло не отдавала и все. А по факту самый значимый минус - шум, это да, не поспать. А вот охлаждает хорошо, так же как и обычные кондиционеры";
"Работает шумно, как и все мобильные кондиционеры. Отвод без труда сделали в окно. Справляется даже в сильную жару (32 градуса)";
"Брал тем летом под самую жару для собаки, поскольку из-за ажиотажа сроки установки стационарного уходили далеко в август. Собаке понравилось - ветерок, хорошо, но вот работать, например, на удаленке, невозможно - прямо очень шумно, толком не привыкнешь. Рассматривать можно только как экстренное решение или для дачи, чтобы возить его туда-сюда".
Но некоторым удалось привыкнуть к шуму:
"Через сутки после покупки смирилась с шумом, т.к. свою главную функцию он выполняет. У меня охлаждает 20 метров максимум за пол часа с 29 до 23-24 градусов. После изучения инфы в интернете про мобильные кондиционеры поняла, что все они шумят и нет смысла менять голову на мыло. Поспать с ним не получится из за громкости, но, благо ночи прохладные и нужен он в основном днём".
Одна пользовательница благодаря ему теперь чувствует себя как на море:
"Поначалу шум чувствовался, но поставив его на коврик, о шуме быстро забыла. Его можно поставить на кухню, очень удобно, и перенести жару в несколько дней всего, зато не висит ненужная вещь над головой круглогодично. Кондиционер БАЛЛИ 9 очень мощный, быстро охлаждает, вьюжит, что особо приятно, а в невыносимою жару после душа не вытираюсь, ложусь, закрыв глаза, и ощущаю себя у моря - это особый кайф. Чистится легко, устанавливается быстро";
Другой пользователь тоже написал, что к шуму кондиционера быстро привыкаешь, и рассказал, как справился с воздуховодом:
"У меня два мобильных кондиционера. Первый купил в 2010, когда стояла адская жара, второй - сейчас. Комната у меня 25 метров. Охлаждает за час до комфортной температуры. Шумно, ну да, но не критично, через неделю привыкли, даже внимания не обращаем. На ночь включаем режим сна. Теперь по поводу воздуховода. За 370 рублей покупается пластиковая панель и подгоняется по размеру окна за 30 минут. Если первый, который купили, довольно большой, то второй стоит у окна на журнальном столике. Да, сплит, конечно, тише, но вешать их уже не разрешают, и альтернативы кроме мобильного я не вижу. А по поводу денег на ветер, ну сидите, потейте, у всех есть право на выбор".
Еще один мужчина посоветовал покупать мобильный кондиционер помощнее, иначе в помещении будет такая же температура, как и на улице:
"Самое главное - мобильник нужно выбирать гораздо мощнее, чем обычный кондей, например, если настенник девятка справится с помещением 20-25 квадратов, то для такого же помещения мобильник надо брать, как минимум, 12, а лучше - 18. А если возьмете мобильник девятку, то это деньги на ветер, максимум в комнате градусов на 5 будет меньше, чем за окном".