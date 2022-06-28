Реальные отзывы: напольный кондиционер — деньги на ветер?

"У меня два мобильных кондиционера. Первый купил в 2010, когда стояла адская жара, второй - сейчас. Комната у меня 25 метров. Охлаждает за час до комфортной температуры. Шумно, ну да, но не критично, через неделю привыкли, даже внимания не обращаем. На ночь включаем режим сна. Теперь по поводу воздуховода. За 370 рублей покупается пластиковая панель и подгоняется по размеру окна за 30 минут. Если первый, который купили, довольно большой, то второй стоит у окна на журнальном столике. Да, сплит, конечно, тише, но вешать их уже не разрешают, и альтернативы кроме мобильного я не вижу. А по поводу денег на ветер, ну сидите, потейте, у всех есть право на выбор".