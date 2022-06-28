Растения, которые скроют вас от соседей

А к вам на участок тоже заглядывают любопытные дачники?

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Так как большинство дачных участков находятся в непосредственной близости друг от друга, рано или поздно встает вопрос — как избавиться от постоянного внимания соседей, которые проходя через весь участок, успевают рассмотреть ваш? Плотный забор в этом случае будет лишней мерой, так как может давать ненужную тень и у вас возникнет довольно серьезный конфликт с соседями из-за того, что вы затемняете им посадки. А вот растения будут отличным решением. Мы собрали самые интересные варианты растений для вашего дачного участка, которые скроют вас от лишних глаз.

Кустарники

Наверное, все видели эти симпатичные кустарники, которые многие дачники высаживают живым забором иногда и без металлической сетки. Никто не запрещает вам выбрать подходящий куст и высадить его вдоль границы с соседским участком. Мы рекомендуем обратить внимание на барбарис, черемуху и жасмин. Помимо того, что они довольно объемны, они еще и невероятно красиво цветут. Главное, помните, что за живым забором необходимо тщательно ухаживать, чтобы он выглядел достойно.

Лианы

Если у вас высокий забор, можно попробовать выбрать живые лианы. Существуют как многолетние, так и однолетние растения, которые помимо щита из листьев дают симпатичные цветы. Конечно, лиана скроет вас от соседей полностью, и это не может не радовать, но при этом вам придется потратить больше сил на укрепление растения, ведь оно имеет приличный вес и без опоры сетка забора просто упадет.

Виноград