Как эффективнее экономить и больше откладывать

Экономят не бедные люди, а люди разумные. Infox.ru даёт несколько советов, которые помогут улучшить финансовой положение.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

1. Освойте магазины эконом-сегмента

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Это только кажется, что в таких магазинах одна просрочка или продукты с самым дешевым составом. Такие тоже встречаются, но не только в эконом-магазинах. В последних обращайте особое внимание на овощи, крупы, макароны, консервы, соусы, чай/кофе, товары для дома, бытовую химию. В ассортименте таких магазинов встречаются малоизвестные марки, продукция которых весьма неплоха.

2. Ориентируйтесь на соотношение «цена-качество», а не на бренд

Бренды продаются и покупаются, состав и технологии меняются, причем не всегда в лучшую сторону. Лучше читать информацию на упаковке, сравнивать граммовки и проверять качество продукта на практике (или по отзывам знакомых). Если убрать из головы ориентир на разрекламированные бренды, можно открыть для себя много неплохих альтернатив.

3. Выбирайте универсальные чистящие средства

Сведите к минимуму количество бутыльков с бытовой химией. Главные средства, которые точно нужны — для мытья полов, посуды, чистки сантехники и стирки. Для прочих нужд по ситуации можно использовать что-то их этих же средств.

4. Готовьте сани летом

То бишь товары для зимы покупайте летом, и наоборот. Например, сейчас можно присмотреть теплую одежду, искусственную елку для Нового года и гирлянды. Не в сезон цены на сезонные товары ниже.

5. Заранее покупайте подарки

Дни рождения не в счет, но февральские, мартовские и декабрьские праздники проходят по расписанию. И цены на подарки в преддверии праздников всегда выше. Можно пойти еще дальше и закупить на следующий год подарки или аксессуары сразу после праздничного ажиотажа, когда остатки продают со скидкой. Наиболее актуально это для новогоднего периода. То есть уже в начале января можно частично подготовиться к следующему Новому году.

6. Заведите карту с кэшбэком

Желательно такую, где бонусы капают в виде денег, которые можно использовать при любых покупках, а не виде каких-нибудь баллов. Банки предлагают категории повышенного кешбэка — выбирайте из них свои, следите, чтобы каждый месяц у вас были обозначены эти категории. Потому что кэшбек по ним бывает до 30%. Это все равно что скидка.

7. Не «растягивайте» свой гардероб

Наведите порядок в вещах, чтобы четко понимать, что у вас есть и что вы можете и хотите носить, а что необходимо заменить. Заведите правило: одна вещь пришла — одна ушла. То есть, если покупаете что-то новое, то выбрасываете что-то старое. Нечего выбрасывать? Значит, пока можно обойтись без обновок. Если, конечно, у вас не одна футболка и пара джинсов на все случаи жизни. Бесконечно увеличивая свой гардероб, вы приумножаете в нем хаос, из-за которого сложно комбинировать вещи и выбирать, что надеть. А в таком состоянии часто хочется купить что-то новое, чтобы носить это наверняка и не мучиться.

8. Пользуйтесь самовывозом

Если заказываете товары в интернете, откажитесь от платной доставки. Забирайте заказы в постаматах или пунктах выдачи. Это не касается тяжелых объемных заказов. Но мелкие самому забрать легко. К тому же лишний раз прогуляетесь. Хранятся заказы обычно несколько дней.

9. Пересмотрите схему оплаты услуг, которыми пользуетесь