Как эффективнее экономить и больше откладывать

Экономят не бедные люди, а люди разумные. Infox.ru даёт несколько советов, которые помогут улучшить финансовой положение.
Это только кажется, что в таких магазинах одна просрочка или продукты с самым дешевым составом. Такие тоже встречаются, но не только в эконом-магазинах. В последних обращайте особое внимание на овощи, крупы, макароны, консервы, соусы, чай/кофе, товары для дома, бытовую химию. В ассортименте таких магазинов встречаются малоизвестные марки, продукция которых весьма неплоха.
Бренды продаются и покупаются, состав и технологии меняются, причем не всегда в лучшую сторону. Лучше читать информацию на упаковке, сравнивать граммовки и проверять качество продукта на практике (или по отзывам знакомых). Если убрать из головы ориентир на разрекламированные бренды, можно открыть для себя много неплохих альтернатив.
Сведите к минимуму количество бутыльков с бытовой химией. Главные средства, которые точно нужны — для мытья полов, посуды, чистки сантехники и стирки. Для прочих нужд по ситуации можно использовать что-то их этих же средств.
То бишь товары для зимы покупайте летом, и наоборот. Например, сейчас можно присмотреть теплую одежду, искусственную елку для Нового года и гирлянды. Не в сезон цены на сезонные товары ниже.
Дни рождения не в счет, но февральские, мартовские и декабрьские праздники проходят по расписанию. И цены на подарки в преддверии праздников всегда выше. Можно пойти еще дальше и закупить на следующий год подарки или аксессуары сразу после праздничного ажиотажа, когда остатки продают со скидкой. Наиболее актуально это для новогоднего периода. То есть уже в начале января можно частично подготовиться к следующему Новому году.
Желательно такую, где бонусы капают в виде денег, которые можно использовать при любых покупках, а не виде каких-нибудь баллов. Банки предлагают категории повышенного кешбэка — выбирайте из них свои, следите, чтобы каждый месяц у вас были обозначены эти категории. Потому что кэшбек по ним бывает до 30%. Это все равно что скидка.
Наведите порядок в вещах, чтобы четко понимать, что у вас есть и что вы можете и хотите носить, а что необходимо заменить. Заведите правило: одна вещь пришла — одна ушла. То есть, если покупаете что-то новое, то выбрасываете что-то старое. Нечего выбрасывать? Значит, пока можно обойтись без обновок. Если, конечно, у вас не одна футболка и пара джинсов на все случаи жизни. Бесконечно увеличивая свой гардероб, вы приумножаете в нем хаос, из-за которого сложно комбинировать вещи и выбирать, что надеть. А в таком состоянии часто хочется купить что-то новое, чтобы носить это наверняка и не мучиться.
Если заказываете товары в интернете, откажитесь от платной доставки. Забирайте заказы в постаматах или пунктах выдачи. Это не касается тяжелых объемных заказов. Но мелкие самому забрать легко. К тому же лишний раз прогуляетесь. Хранятся заказы обычно несколько дней.
Например, некоторые провайдеры предлагают скидку, если оплачивать интернет сразу на несколько месяцев. Спортивные занятия или некоторые обучающие курсы тоже обычно выгоднее покупать пакетом. Главное, пользоваться тем, что купили. Если же обращаетесь за услугой эпизодически, то, наоборот, лучше оплачивать ее разово.