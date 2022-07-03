Старые сковороды и кастрюли использовать неприятно, так как на них остается большой слой нагара. Оттереть его практически невозможно, если не знать несколько хитростей. При этом, недавний нагар оттереть довольно просто, а старый может стать большой проблемой. Многие люди выбрасывают посуду из-за того, что не могут отмыть черное дно. Существует способ это сделать.