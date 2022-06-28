Как правильно выбрать розы

Как правило, розы долго не стоят, если за ними не ухаживать. Важно и то, насколько свежими были цветы при покупке. Некоторые продавцы идут на уловки и под видом только что завезенных продают давно срезанные растения. Как выбрать розы, чтобы они долго простояли, рассказываем в материале "Рамблера".

Фото: burst.shopify.com burst.shopify.com

Первое, на что стоит обратить внимание при покупке цветов, - это наличие рубашки. Это лепестки вокруг бутона. Они могут немного отличаться от остальных лепестков: быть чуть темнее, более неаккуратными и "кудрявыми". По словам флористов, так и должно быть. Плохо, если рубашки нет. Иногда недобросовестные покупатели снимают лепестки, что внешне "освежить" розы. Однако, делая так, они травмируют цветок. Именно к этим лепесткам крепится остальной бутон. Они - каркас розы. Если оборвать рубашку, цветок посыплется и завянет гораздо быстрее.

Если бутон закрыт очень плотно, это говорит о том, что розу срезали слишком рано. В зависимости от сорта цветка бутон должен быть раскрыт на одну или на две трети. При этом хороший показатель - его плотность, за исключением пионовидных роз. У них бутон может быть более мягким. Также на бутонах не должно быть капель воды. Из-за этого цветок может начать быстро гнить.

На лепестках не должно быть микрозаломов и "ржавых" пятен. Последнее говорит о том, что розы неправильно хранили, а потом пытались спасти, опрыскивая водой.

Показателем возраста цветка являются его листья. Они должны быть плотными, смотреть вверх и быть насыщенного зеленого цвета. Если листва опущена книзу, значит перед вами роза не первой свежести. Также не стоит покупать цветы с поломанными листьями. Они могут быть свежими, но из-за повреждений в процессе транспортировки такие розы быстро завянут.