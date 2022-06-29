Реальные отзывы: может ли вертикальный пылесос заменить обычный

Мало найдется энтузиастов, которые действительно любят заниматься уборкой. Это скучно, занимает время, которое можно потратить на другие, куда более интересные и важные дела. А иногда, хотя на самом деле часто, дома хочется отдыхать, а не работать. Домашний труд очень здорово облегчают всевозможные гаджеты, и вертикальный пылесос — один из них. "Рамблер" собрал реальные отзывы тех, кто уже купил такие пылесосы, и выяснил, может ли он полностью заменить обычный.

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Что это такое

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Главное отличие вертикального пылесоса в том, что он работает на аккумуляторе, а не от розетки. Его легко держать в руке. А заряжается он на специальной зарядной станции. Таким образом он готов к работе в любую минуту.

Что умеет

Это зависит от модели и насадок, которые идут в комплекте. Есть пылесосы, у которых снимается длинная трубка, и домашний пылесос превращается таким образом в пылесос для машины. У других пылесосов есть отдельные насадки для мебели, щелей и труднодоступных мест.

Реальные отзывы пользователей

Первыми на рынке появились пылесосы Dyson, они стоили дороже обычных, но быстро завоевали поклонников.

"У меня самая дешевая модель, которую когда-то купили в новый дом. Мощность у него небольшая, но у нас нет ковров, пыли не так уж много, заряда батареи хватает на 20-30 минут работы, этого достаточно, чтобы полностью пропылесосить второй этаж и лестницу. Потом я ставлю его на зарядку, он подзаряжается, пока я мою пол. Затем снова его включаю, чтобы пропылесосить первый этаж, и после этого мою пол на первом этаже. Когда моешь пол после пылесоса, вода остается светлой. Значит пылесос свою задачу выполняет. Между уборками пылесос используется только на кухне, когда нужно собрать мелкий мусор. Минусов выделю два: первый — наматываются волосы на щетку, их нужно регулярно срезать, второй — когда контейнер для сбора мусора заполняется, мусор начинает высыпаться из трубки, поэтому его лучше не накапливать, а периодически вытряхивать, не дожидаясь, пока он заполнится полностью. Большого пылесоса у нас нет, привыкли обходиться только вертикальным вот уже семь лет. Как-то появился робот-пылесос, но не прижился, отдали дочери".

Компания Xiaomi активно завоевывает рынок и предлагает технологичные и красивые модели бытовой техники, в том числе и вертикальные пылесосы.

"Пылесос Xiaomi мне подарили. Модель Shunzao Z11. Главные плюсы для меня: очень красивый, просто космический, не орет, когда работает, а приятно гудит, можно сказать — нежно, в щетку встроены специальные ножнички, которые автоматически срезают намотавшиеся волосы, это очень удобно, а еще он супермощный, сильнее некоторых стационарных. Что мне не нравится: со временем стал высыпаться мусор из трубки, причем даже во время работы, когда ведешь пылесос к себе, то есть в одну сторону он пылесосит, в другую — выбрасывает все обратно. И дело не в том, что контейнер переполнился. Вероятно, сломался клапан, который запирает мусор в контейнере. В общем, надо разбираться. Пылесос прекрасный, но не заменил обычный, к сожалению".

Заменить обычный пылесос вертикальным, скорее можно, чем нельзя. Но многое зависит от вашей дисциплины. Конечно, когда мусора накопится достаточно много, вертикальный пылесос может не справиться.

"Очень зависит от того, какого рода грязь ты убираешь, например мелкую строительную пыль после сверления стен мне не нравится убирать вертикальным пылесосом. Также нужно менять насадку, если нужно убрать кошачий корм или древесный наполнитель, пылесос его собирает, но именно с другой насадкой. У меня Samsung Jet 70 turbo, в наборе идет базовая для ровного пола с роликом, также есть насадка в виде палки для углов и труднодоступных мест и штука со щеточкой. Поначалу мне казалось, что заменить не сможет. Но я начала регулярно пылесосить либо каждый день по чуть-чуть, либо через день. И всякого мусора и пыли скапливается очень мало. Плюс в том, что когда надо что-то убрать, ты не идешь доставать большой пылесос и тащить его куда-то, разматывая провод, а просто снимаешь с зарядки и все".

Рамблер

Но многим нелегко отказаться от большого пылесоса из-за личных убеждений, а не реальных претензий к качеству уборки.