Как часто нужно поливать огород на самом деле

Когда сажаешь что бы то ни было, метаешь о прекрасном урожае. Но для этого нужно приложить определенные усилия - удобрять, пропалывать и, конечно, поливать. Но во всем есть свои нюансы. "Рамблер" расскажет, как правильно поливать огородные культуры, чтобы они хорошо себя чувствовали и порадовали урожаем.

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Томаты

Как правило, томаты поливают 1-2 раза в неделю. Но если они растут в открытом грунте, то ориентироваться надо на погодные условия, если несколько дней подряд идут хорошие дожди, то полив нужно отложить, пока земля не просохнет. В теплице полив проводят 1-2 раза в неделю вне зависимости от погоды. При этом поливать томаты нужно строго под корень, дождевание они не любят, а на стадии цветения из-за этого могут осыпаться цветы.

Огурцы

Огурец на 95% состоит из воды, поэтому эту культуру нужно поливать каждый день, желательно теплой отстоянной водой, например, из бочки, но не из шланга. Если нет возможности поливать каждый день, установите систему капельного полива.

Свeклa стoлoвaя

Свеклу поливают не часто, но внимательно. Если воды юудет недостаточно, корнеплоды получатся грубыми и жесткими. В среднем полив проводят один раз в 8-10 дней, можно реже при условии, что дожди идут часто и обильно. Можно поливать и под корень, и по листьям из лейки. Расход воды: 8-10 литров на квадратный метр.

Рeпчaтый лук

Лук нужно обильно поливать, когда он активно наращивает саму луковицу и зеленую массу. Чем ближе к сбору урожая, тем меньше полив. Лишняя влага ухудшает созревание и сокращает время хранения лука после сбора урожая.

Чeснoк

Иногда чеснок можно не поливать совсем. Если достаточно часто идут даже небольшие дожди. Если лето засушливое, то можно полить, пару раз, но не чаще, чем через 5-6 дней. Примерно за месяц до сбора урожая поливы нужно прекратить.

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