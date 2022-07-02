Зачем нужен горчичный порошок на огороде

Вообще у горчичного порошка есть масса применений не только в кулинарии. Например, фанаты эко-темы используют его для мытья посуды. Но кроме того, горчица может помочь тем, кто любит заниматься своим садом и огородом. "Рамблер" рассказывает, как применять горчичный порошок на грядках.

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Хорошо осведомленные дачники прекрасно знают, что горчица — растение-сидерат, которое способно улучшить свойства почвы. Семена горчицы сеют, ждут всходов, а потом перекапывают землю вместе с подросшими сеянцами. А вот горчичный порошок может пригодиться в нелегком деле борьбы с различными огородными вредителями. Причем даже тогда, когда традиционные средства использовать уже небезопасно, поскольку они могут накапливаться в плодах, что не очень хорошо потом скажется на здоровье человека, решившего съесть такой плод.

Итак, горчица отпугивает слизней. Рассыпьте порошок между рядами капусты, перцев и вокруг хост. Слизням не понравится такое соседство, и они уйдут.

Кроме того, горчицу добавляют в настои против капустной тли.

Помимо тли, горчицу боятся огневки, пилильщики, клопы, трипсы, яблоневая плодожорка и другие листогрызущие гусеницы. Чтобы приготовить настой для борьбы с вредителями вам понадобится:

100 граммов горчичного порошка,

10 литров воды.

Растворяете порошок в ведре воды и оставляете в темном месте, чтобы раствор настоялся. После этого настои нужно процедить и разбавить водой в пропорции один к одному. Чтобы раствор лучше фиксировался на листьях, к нему стоит добавить хозяйственное мыло — 40 граммов на ведро.