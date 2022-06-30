Как подготовить питомца к поездке на дачу

Уберегите домашнего любимца от опасностей, которые поджидают его за городом.

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Поездка на дачу с питомцем приносит удовольствие и хозяину, и собаке. Но важно помнить, что для домашнего любимца поездка может таить множество опасностей. Чтобы избежать проблем, подготовьте собаку к приключению, это займет не много времени, зато сэкономит и нервы, и деньги.

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Подумайте о транспортировке собаки

Дорога и смена привычной обстановки для питомца — серьезный стресс. Если щенок еще не ездил в машине, позаботьтесь о том, чтобы у него была комфортная переноска. Лучше использовать ту, которую собака хорошо знает. Положите в нее привычную игрушку или одеяльце, так питомец будет чувствовать себя комфортнее.

Захватите с собой воду и предлагайте ее собаке, от стресса она может хотеть пить больше обычного.

Позаботьтесь о прививках и защите от клещей

Будет лишним говорить, что питомца надо прививать, согласно рекомендациям ветеринаров, а в теплый сезон регулярно проводить процедуры по защите собаки от клещей и блох. Во время поездки дополнительно наденьте на щенка ошейник от паразитов.

За несколько дней до того, как соберетесь на дачу, дайте собаке таблетку от глистов. Если вы собираетесь провести несколько дней за городом, проверяйте ежевечерне шерсть питомца.

Соберите аптечку для питомца

Неприятности за городом могут случиться и с человеком, и с животным, поэтому позаботьтесь о том, чтобы поблизости находилось все, что может понадобиться в экстренной ситуации. Положите в аптечку бинт, вату, ушные и глазные капли, средства от аллергии, ранозаживляющую мазь, гемостатические губки, сорбенты и антисептики, а также электронный градусник и специальный «выкручиватель клещей» (тик-твистер).

Организуйте для собаки комфорт

Питомцы очень привязаны к привычным вещам: лежанке для сна, миске, игрушкам. Возьмите их с собой, пусть в новой обстановке у животного будет что-то любимое. Захватите привычный корм, пусть его будет больше, чем нужно, ведь вы можете задержаться за городом дольше.

Подготовьте участок