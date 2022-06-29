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41 минуту назад

Как избавиться от комаров дома и на природе: два совета

РИА "ФедералПресс"

Агроном Михаил Воробьев назвал россиянам два способа, которые помогут избавиться от надоедливых комаров дома и на природе.

Как избавиться от комаров дома и на природе: два совета
Фото:  Фото: Patrick Pleul / ZB / globallookpress.com Фото: Patrick Pleul / ZB / globallookpress.com

«Раньше в избах использовали веники из полыни, ими подметали пол», – объясняет эксперт.

Так, полынь выделяет эфирные масла, которые неприятны мелким вредителям. Учуяв этот запах издалека, они просто предпочитают не подлетать к жилищу. Однако стоит быть аккуратным: у некоторых людей бывает аллергия на эти ароматы.

Если же вы находитесь на природе, то достаточно будет простого костра, дым от которого отпугнет комаров, передает BLITZ.center.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, как справиться с зудом после укуса комара по совету дерматолога.

Дом и сад,Михаил Воробьев,
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