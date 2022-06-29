Почему в России отключают горячую воду

Отключения горячей воды в Москве начались в мае и продлятся до августа. "Рамблер" расскажет, зачем в стране каждый день отключают воду и есть ли такая практика в Европе.

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Чтобы из крана лилась горячая вода, в котельной должен работать котел. Подачу горячей воды временно прекращают летом для того, чтобы проверить его. Обычно состояние труб проверяют летом, чтобы аварии не произошло зимой.

На начало 2019 года была полностью изношена треть всех теплосетей в стране. Центральное горячее водоснабжение, а значит и отключения горячей воды есть в постсоветских городах, Восточной Европе, а также в Скандинавии и Канаде.

Во всех остальных странах централизованное только холодное водоснабжение. При этом для холодной воды проложены резервные трубопроводы, которые используют во время профилактики и ремонта.

В квартирах обычно стоят водонагреватели. Однако это вынуждает жильцов экономить воду и ждать, пока она нагреется. В холодное время года в европейских ванных комнатах обычно холодно, потому что нет отопления. Страдать может и напор воды.

У центрального водоснабжения горячей водой есть плюсы и минусы. С одной стороны, при работе водонагревателей в каждом доме тратится больше топлива, чем при работе одного большого котла. Но транспортировка этой воды увеличивает затраты на обслуживание тепловых сетей.