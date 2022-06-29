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1 час назад

Назван лучший способ сортировки одежды для стирки

Lenta.ru

Блогерша Рене (фамилия не указывается) из Саутингтона, США, назвала лучший способ сортировки одежды при стирке. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Назван лучший способ сортировки одежды для стирки
Фото: engin akyurt / Unsplashengin akyurt / Unsplash

Пользовательница с никнеймом renduh заявила, что вещи не всегда следует разделять по цвету. Для продления службы стиральной машины предметы гардероба необходимо сочетать в зависимости от их веса, посоветовала юзерша.

«Очевидно, что намокшие джинсы и футболки обладают разной массой. По этой причине, если вы положите их вместе, во время отжима устройство будет трястись намного сильнее, что может привести к преждевременному износу амортизаторов»,

— объяснила автор видео.

Кроме того, данный лайфхак применим к процессу сушки изделий, поскольку скорость испарения влаги также зависит от типа и веса ткани.

В мае специалистка по клинингу Линси Кромби назвала бюджетный способ сохранить цвет одежды при стирке. По словам эксперта, пищевая соль закрепляет пигмент на вещах и не дает ему «растечься» при контакте с водой и стиральным порошком. Поэтому Кромби рекомендует использовать продукт с привычным средством для удаления загрязнений.

Дом и сад,
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