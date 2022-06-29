Назван лучший способ сортировки одежды для стирки

Блогерша Рене (фамилия не указывается) из Саутингтона, США, назвала лучший способ сортировки одежды при стирке. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Фото: engin akyurt / Unsplash engin akyurt / Unsplash

Пользовательница с никнеймом renduh заявила, что вещи не всегда следует разделять по цвету. Для продления службы стиральной машины предметы гардероба необходимо сочетать в зависимости от их веса, посоветовала юзерша.

«Очевидно, что намокшие джинсы и футболки обладают разной массой. По этой причине, если вы положите их вместе, во время отжима устройство будет трястись намного сильнее, что может привести к преждевременному износу амортизаторов»,

— объяснила автор видео.

Кроме того, данный лайфхак применим к процессу сушки изделий, поскольку скорость испарения влаги также зависит от типа и веса ткани.