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41 минуту назад

Садовод назвала главную ошибку при выращивании перца

Вечерняя Москва

Садовод Татьяна Щедрина рассказала, какую ошибку чаще всего допускают дачники при выращивании перца.

Садовод назвала главную ошибку при выращивании перца
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— По этой причине у многих перец не растет. Самая распространенная ошибка заключается в том, что многие, выращивая перец, относятся к нему так же, как к томатам, так как они входят в семейство пасленовых. Если томаты не любят влажный воздух и их нельзя слишком закармливать, то к перцу это никакого отношения не имеет, — объяснила садовод в новом выпуске на своем YouTube-канале.

По ее словам, перец любит «поесть», его нужно подкармливать каждые 7–10 дней до тех пор, пока листья не станут мощными. При правильной подкормке и условиях содержания можно получить до 50 плодов с одного куста.

Кроме удобрения, особое внимание нужно уделить влажности воздуха и регулярному поливу растения. Однако при переувлажнении почвы есть риск возникновения паутинного клеща. Если перцы растут в теплице, то стекла лучше затемнить, так как большое количество солнца им лишь навредит.

Садовод Дмитрий Кастрицкий назвал эффективные способы, как спасти растения от жары. Особая система организации грядок поможет сохранить влагу даже в засушливую погоду.

Дом и сад,Татьяна Щедрина,
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