Садовод назвала главную ошибку при выращивании перца

Садовод Татьяна Щедрина рассказала, какую ошибку чаще всего допускают дачники при выращивании перца.

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— По этой причине у многих перец не растет. Самая распространенная ошибка заключается в том, что многие, выращивая перец, относятся к нему так же, как к томатам, так как они входят в семейство пасленовых. Если томаты не любят влажный воздух и их нельзя слишком закармливать, то к перцу это никакого отношения не имеет, — объяснила садовод в новом выпуске на своем YouTube-канале.

По ее словам, перец любит «поесть», его нужно подкармливать каждые 7–10 дней до тех пор, пока листья не станут мощными. При правильной подкормке и условиях содержания можно получить до 50 плодов с одного куста.

Кроме удобрения, особое внимание нужно уделить влажности воздуха и регулярному поливу растения. Однако при переувлажнении почвы есть риск возникновения паутинного клеща. Если перцы растут в теплице, то стекла лучше затемнить, так как большое количество солнца им лишь навредит.