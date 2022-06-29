Как добиться от малины роскошного урожая

Первое, что обычно делает человек, приезжающий на дачу, — обход участка, чтобы проверить растения и тут же на месте съесть с куста хоть что-нибудь. Идеально, когда ожидания совпадают с реальностью, и, например, у малины можно остановиться надолго. "Рамблер" рассказывает, как ухаживать за малиной, чтобы она неизменно давала отличный урожай.

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Место

Для малины нужно выбрать правильное место на участке. Она любит солнце. Это значит, что в тени ягод будет меньше, и они будут не такими крупными и сладкими.

Прореживание

Безжалостно удаляйте лишние побеги, оставляя в каждом кусте два самых сильных. Малина должна хорошо проветриваться, в густых зарослях ягоды будут мелкими.

Удаление макушек

В середине июля возьмите секатор и укоротите макушки на 10-15 сантиметров.

Удобрение

Ранней весной под каждый куст можно внести перегной, который послужит удобрением, а также не даст земле слишком пересыхать. Также под малину можно класть скошенную траву.

Осенняя обрезка

Осенью удаляют те стебли, которые уже плодоносили. Также можно внести перегной с добавлением суперфосфата.

Подвязка

Побеги малины высокие и довольно хрупкие, поэтому их нужно подвязывать. Можно к шпалере, можно прямо вдоль грядки вбить высокие колья или вкопать столбы, натянуть между ними проволоку и подвязывать малину к ней.