Как избавиться от мух в доме без использования химии

Специализирующийся на лайфхаках по уборке и избавлению от насекомых блогер Кейт Гриффит поделился простым способом, который поможет избавиться от мух в доме без использования бытовой химии. Его постом в социальной сети TikTok заинтересовалось издание Express.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В видеоролике блогер сказал, что все виды мух привлекает запах мусора, перезрелых фруктов, газированных напитков и алкоголя, поэтому, чтобы убить всех насекомых, залетевших в дом, на балкон или террасу, понадобятся только сладкая смесь из сахара, меда, воды и обычная пластиковая бутылка.

Гриффит посоветовал для начала отрезать у пластиковой бутылки любого объема горлышко (выкидывать его не нужно, оно еще пригодится). Затем следует добавить в полученный «стакан» четыре столовые ложки сахара, одну столовую ложку меда и около 250 миллилитров воды. Полученную смесь надо хорошо перемешать и нижнюю часть бутылки накрыть перевернутой верхней частью, чтобы получилась воронка.