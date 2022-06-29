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2 часа назад

Какие лекарственные растения запрещено выращивать дома

Мира Маркина

Несмотря на развитие фармакологии некоторые россияне предпочитают использовать народные средства для лечения болезней. Вот только прежде чем выбирать семена для посадки, следует изучить в перечень запрещенных растений, установленный СанПиНом. И прочитать статью “Рамблера”.

Какие лекарственные растения запрещено выращивать дома
Фото: wikimedia.orgwikimedia.org

Толстянка (или “денежное дерево”)

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Толстянку выращивают в домашних условиях, потому что она нетребовательна. Приверженцы народной медицины часто используют ее для лечения механических ран и травм и по неосторожности усугубляют ситуацию. Дело в том, что в листьях толстянки содержится яд, опасный не меньше, чем мышьяк. Если они попадут внутрь, то могут вызвать сильное отравление.

Олеандр

Фитотерапевты готовят из этого прекрасного цветка настои. Их рекомендуют принимать внутрь – при нервном истощении, головных болях, бессоннице, после инсульта. Для лечения грибка и экземы – делать примочки.

Но сок олеандра чрезвычайно опасен. При попадании на слизистую глаза он способен вызвать ожог роговицы. Аромат цветка у страдающих от аллергии или астмы может вызвать учащенное сердцебиение, головную боль и удушье.

Папоротник

Папоротник в медицинских целях применяется в форме отваров (корневища). В частности, для лечения суставов, поноса и запоров, желтухи, головной боли, шума в ушах. А также – в качестве слабительного, мочегонного, болеутоляющего и глистогонного средства. Сам по себе папоротник не ядовит. Но содержать его дома, особенно в спальне не рекомендуется. Это растение в течения дня поглощает много кислорода, а ночью выделяет углекислый газ. Таким образом папоротник способен вызвать головные боли и бессонницу, спровоцировать обострение аллергии.

Молочай

Самым опасным в молочае считается его млечный сок. Но это мало смущает тех, кто применяет растение при ревматизме, подагре, судорогах, мигрени, чесотке и грибковых заболеваниях. А зря. Молочай способен спровоцировать сильное отравление, разъесть кожу при попадании на нее.

Петрушка кудрявая

В народной медицине из семян петрушки кудрявой делают средство для улучшения аппетита, разжижения желчи, при мочекаменной болезни, дисменорее, простатите. Однако ее можно выращивать дома только для зелени. Семена внесены в список запрещенных растений. Использования семян для производства наркотических веществ карается на законодательном уровне.

Дом и сад,
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