Какие лекарственные растения запрещено выращивать дома

Несмотря на развитие фармакологии некоторые россияне предпочитают использовать народные средства для лечения болезней. Вот только прежде чем выбирать семена для посадки, следует изучить в перечень запрещенных растений, установленный СанПиНом. И прочитать статью “Рамблера”.

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Толстянка (или “денежное дерево”)

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Толстянку выращивают в домашних условиях, потому что она нетребовательна. Приверженцы народной медицины часто используют ее для лечения механических ран и травм и по неосторожности усугубляют ситуацию. Дело в том, что в листьях толстянки содержится яд, опасный не меньше, чем мышьяк. Если они попадут внутрь, то могут вызвать сильное отравление.

Олеандр

Фитотерапевты готовят из этого прекрасного цветка настои. Их рекомендуют принимать внутрь – при нервном истощении, головных болях, бессоннице, после инсульта. Для лечения грибка и экземы – делать примочки.

Но сок олеандра чрезвычайно опасен. При попадании на слизистую глаза он способен вызвать ожог роговицы. Аромат цветка у страдающих от аллергии или астмы может вызвать учащенное сердцебиение, головную боль и удушье.

Папоротник

Папоротник в медицинских целях применяется в форме отваров (корневища). В частности, для лечения суставов, поноса и запоров, желтухи, головной боли, шума в ушах. А также – в качестве слабительного, мочегонного, болеутоляющего и глистогонного средства. Сам по себе папоротник не ядовит. Но содержать его дома, особенно в спальне не рекомендуется. Это растение в течения дня поглощает много кислорода, а ночью выделяет углекислый газ. Таким образом папоротник способен вызвать головные боли и бессонницу, спровоцировать обострение аллергии.

Молочай

Самым опасным в молочае считается его млечный сок. Но это мало смущает тех, кто применяет растение при ревматизме, подагре, судорогах, мигрени, чесотке и грибковых заболеваниях. А зря. Молочай способен спровоцировать сильное отравление, разъесть кожу при попадании на нее.

Петрушка кудрявая