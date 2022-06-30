Веские недостатки кондиционера для белья

Кондиционер для белья портит вещи, заявил специалист по стирке, ведущий шоу The Laundry Guy на канале Discovery+ Патрик Ричардсон. В интервью The Sun он перечислил веские недостатки этого средства и предложил ему альтернативы.

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По словам Ричардсона, многие думают, что кондиционер для белья сделает вещи мягче, однако средство только загрязняет текстильные изделия и мешает отстирывать пятна.

«Поливайте белье уксусом, водкой, спиртом, лейте мыло, все, что угодно. Но одно я вам использовать не разрешаю — это кондиционер для белья»,

— эмоционально призвал он.

Эксперт подчеркнул, что чистые вещи будут мягкими без добавок.

«Хлопок на ощупь похож на хлопок. Лен на лен. Шерсть на шерсть. Спроси любого, кто пользуется кондиционером для белья или салфетками для сушки белья, их вещи на ощупь как будто покрытые слоем грязи. И это так и есть»,

— говорит Ричардсон, указывая на то, что кондиционер покрывает вещи тонким слоем снаружи и внутри.