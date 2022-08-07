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1 час назад

Видео: как убрать пятна с белых маек

Мария Каткова

Белая одежда у многих людей вызывает проблемы из-за того, что быстро пачкается. Некоторые пятна не отстирываются даже в стиральной машинке, поэтому некоторым людям приходится идти на некоторые хитрости, которые знают не все.

Например, очень тяжело отстирываются пятна пота. Особенно это актуально для тех, кто любит ходить летом в белых майках или футболках. Существует несколько способов удалить трудно выводимые пятна с белой одежды. Об одном из них рассказала в TikTok блогер, которая публикует видео под ником @marinazhukovabloger. Если в вашем шкафу есть белые майки, которые вы не можете оттереть, смотрите видео.

Ранее сообщалось, что эксперт рассказала, как выбрать спелый арбуз.

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