Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+32° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
3 часа назад

Садовод назвал главное удобрение для богатого урожая огурцов

Вечерняя Москва

Агроном и садовод Петр Ломонос рассказал, чем и как нужно подкармливать огурцы для богатого урожая.

Садовод назвал главное удобрение для богатого урожая огурцов
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Многие боятся нитратов, но эти опасения напрасны, так как «нагнать» нитраты можно даже при помощи безобидных органических удобрений. Во-вторых, у огурцов слабо развита корневая система, поэтому удобрения лучше вносить в хелатной форме, то есть в виде органики. Этим растениям нужны подкормки, которые действуют быстро, — объяснил эксперт в новом выпуске на YouTube-канале Procvetok.

Он объяснил, что огурцы очень восприимчивы к органическим удобрениям, поэтому их можно поливать настоем из сорняков или «болтушкой» каждую неделю. Когда огурцы уже начали плодоносить, садовод рекомендует сделать внекорневую подкормку для большого урожая: два грамма борной кислоты нужно развести в десяти литрах воды, добавить в раствор 30 капель йода и опрыскать им растения.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители