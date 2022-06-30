Садовод назвал главное удобрение для богатого урожая огурцов

Агроном и садовод Петр Ломонос рассказал, чем и как нужно подкармливать огурцы для богатого урожая.
— Многие боятся нитратов, но эти опасения напрасны, так как «нагнать» нитраты можно даже при помощи безобидных органических удобрений. Во-вторых, у огурцов слабо развита корневая система, поэтому удобрения лучше вносить в хелатной форме, то есть в виде органики. Этим растениям нужны подкормки, которые действуют быстро, — объяснил эксперт в новом выпуске на YouTube-канале Procvetok.
Он объяснил, что огурцы очень восприимчивы к органическим удобрениям, поэтому их можно поливать настоем из сорняков или «болтушкой» каждую неделю. Когда огурцы уже начали плодоносить, садовод рекомендует сделать внекорневую подкормку для большого урожая: два грамма борной кислоты нужно развести в десяти литрах воды, добавить в раствор 30 капель йода и опрыскать им растения.