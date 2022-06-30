Названы риски при самостоятельном ремонте

Попытка сэкономить на дизайн-проекте во время ремонта может привести к дополнительным расходам. Такой связанный с самостоятельным ремонтом риск назвали эксперты в материале РБК.

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Дизайнер Александра Кудрявцева подчеркнула, что полноценный дизайн-проект включает в себя не только изображения финального результата. В нем также содержатся чертежи, планы, схемы, разрезы, развертки, спецификации, отдельные сложные узлы или конструкции, без которых гораздо сложнее не допустить ошибок. Кроме того, на дальнейших этапах ремонта дизайнер контролирует работу подрядчиков и поставщиков.

Без участия специалиста собственник рискует получить непродуманное помещение. Часто после завершения работ хозяева, отказавшиеся от дизайн-проекта, путают выключатели, бьются об углы, не могут добраться до розеток из-за предметов интерьера или комфортно перемещаться между мебелью. Проблемы возникают и во время ремонта, если не просчитать соотношение дверных проемов и габаритов отделочных материалов, которые могут не поместиться в грузовой лифт. В таком случае собственнику придется потратиться на подъем материалов на нужный этаж. Также есть возможность неправильно рассчитать количество необходимых материалов.

Дизайнер поможет избежать проблем с соседями и законом. Перед началом ремонта нужно знать, что нельзя делать при конкретной планировке жилья. К примеру, если мокрая зона «наезжает» на жилую, проект не согласуют. «В случае если с соседями не сложились отношения, они могут пожаловаться в соответствующее ведомство, которое выдаст предписание вернуть все в изначальный вид», — пояснил руководитель отдела технического контроля компании Domeo Владислав Касаткин. Он добавил, что квартиру с неузаконенной перепланировкой не удастся продать.