3 правила, если вы собрались разводить костер на участке

Открытый огонь может стать причиной настоящей трагедии.
Летом мы отправляемся на дачу не только отдохнуть, пожарить шашлыки или провести время на речном берегу, но и для того, чтобы поухаживать за своим участком. Как правило, хотя бы пару раз в месяц приходится разводить костер по тому или иному поводу. Однако далеко не все знают, что существуют определенные правила, которых необходимо придерживаться всегда, если вы планируете разводить огонь на открытой местности.
Важное правило, о котором многие забывают. В первую очередь необходимо определить, в каком месте участка вы будете разжигать костер. МЧС предупреждает, что огонь не может быть разведен, если строение расположено ближе, чем в 50 метрах от открытого огня. Некоторые участки располагаются в непосредственной близости от леса, большую опасность представляют хвойные леса, где вероятность возгорания в несколько раз выше из-за обилия смолы. Разжигаем костер на расстоянии не менее 100 метров от хвойных деревьев и в 30 метрах от лиственных.
Если с приготовлением шашлыка и гриля все понятно — используем мангалы и гриль, то что же делать с мусором? Чаще всего его сжигают в специальных металлических бочках, и это самое верное решение. Единственно, о чем нужно помнить — в ветреную погоду с разжиганием огня в бочке нужно быть максимально осторожным, так как в сухой сезон велика вероятность того, что огонь перекинется на траву или сухие ветки деревьев. Постарайтесь дождаться оптимальной погоды, не стоит рисковать в жару.
Когда нет возможности развести огонь в бочке, можно попытаться сделать это в ямке. Соблюдаем следующие правила: как мы уже говорили, учитывайте расстояние от построек и деревьев, кроме того, выкапываем яму не менее 30 см в глубину, а также учитываем, что диаметр должен составлять не менее 100 см. Если вокруг будущего костра есть сухая трава и ветки, обязательно убираем и для большей уверенности можно посыпать диаметр мелким камнем или просто песком. Не забываем про воду, которая должна находиться в доступности все время, пока вы разводите костер.