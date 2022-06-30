3 правила, если вы собрались разводить костер на участке

Открытый огонь может стать причиной настоящей трагедии.

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Летом мы отправляемся на дачу не только отдохнуть, пожарить шашлыки или провести время на речном берегу, но и для того, чтобы поухаживать за своим участком. Как правило, хотя бы пару раз в месяц приходится разводить костер по тому или иному поводу. Однако далеко не все знают, что существуют определенные правила, которых необходимо придерживаться всегда, если вы планируете разводить огонь на открытой местности.

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Рассчитываем расстояние

Важное правило, о котором многие забывают. В первую очередь необходимо определить, в каком месте участка вы будете разжигать костер. МЧС предупреждает, что огонь не может быть разведен, если строение расположено ближе, чем в 50 метрах от открытого огня. Некоторые участки располагаются в непосредственной близости от леса, большую опасность представляют хвойные леса, где вероятность возгорания в несколько раз выше из-за обилия смолы. Разжигаем костер на расстоянии не менее 100 метров от хвойных деревьев и в 30 метрах от лиственных.

Емкость для огня

Если с приготовлением шашлыка и гриля все понятно — используем мангалы и гриль, то что же делать с мусором? Чаще всего его сжигают в специальных металлических бочках, и это самое верное решение. Единственно, о чем нужно помнить — в ветреную погоду с разжиганием огня в бочке нужно быть максимально осторожным, так как в сухой сезон велика вероятность того, что огонь перекинется на траву или сухие ветки деревьев. Постарайтесь дождаться оптимальной погоды, не стоит рисковать в жару.

Костер в яме