Россиянам рассказали правила дезинфекции и чистки кондиционеров

Фильтр кондиционера нужно чистить, а также регулярно его менять, сообщили эксперты Роспотребнадзора. Правила дезинфекции и чистки кондиционеров опубликованы на сайте ведомства.

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Фильтры грубой очистки внутреннего блока следует очищать ежемесячно, рассказали эксперты. Сделать это несложно: элемент снимают, замачивают в мыльной воде, а затем промывают в проточной.

Россиянам напомнили, что полная чистка, промывка и дезинфекция кондиционеров должна проходить раз в год. При этом чистку и замену фильтров тонкой очистки и обслуживание внешнего блока кондиционера должны проводить специалисты сертифицированного центра.

В Роспотребнадзоре отметили, что грамотный и регулярный уход за прибором, а также его чистка продлят срок эксплуатации и гарантируют безопасную работу.