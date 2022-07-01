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38 минут назад

Эксперт перечислил частые ошибки при установке пластиковых окон

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Неправильная установка пластиковых окон приведет к плохой герметичности и впоследствии – появлению коррозии. Часто монтажники с самого начала портят работу из-за плохой подготовки оконного проема, сообщил эксперт Александр Уланов.

Перечислены частые ошибки при установке пластиковых окон
Фото:  РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Важно удалить всю грязь, штукатурку и пыль от старого окна, заделать все неровности, в том числе с помощью грунтовки», – говорит Уланов о правильной подготовке оконного проема.

Он отметил, что такая работа должна длиться более 40 минут, поэтому рекламные объявления о 10-минутной подготовке проемов должны настораживать.

Еще одна частая ошибка – сверлить ПВХ-профиль, основной элемент окон насквозь. Это приведет к нарушении герметичности, то есть во время дождя или снега вода будет проникать внутрь, из-за чего может возникнуть коррозия и риск разрушения. Нередко монтажники забывают вместе с пеной использовать пароизоляционную ленту. Она защищает пену от влаги, повышая герметичность окон, добавил Уланов в разговоре с РИА «Недвижимость».

Дом и сад,Александр Уланов,
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