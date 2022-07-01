Перечислены частые ошибки при установке пластиковых окон

Неправильная установка пластиковых окон приведет к плохой герметичности и впоследствии – появлению коррозии. Часто монтажники с самого начала портят работу из-за плохой подготовки оконного проема, сообщил эксперт Александр Уланов .

«Важно удалить всю грязь, штукатурку и пыль от старого окна, заделать все неровности, в том числе с помощью грунтовки», – говорит Уланов о правильной подготовке оконного проема.

Еще одна частая ошибка – сверлить ПВХ-профиль, основной элемент окон насквозь. Это приведет к нарушении герметичности, то есть во время дождя или снега вода будет проникать внутрь, из-за чего может возникнуть коррозия и риск разрушения. Нередко монтажники забывают вместе с пеной использовать пароизоляционную ленту. Она защищает пену от влаги, повышая герметичность окон, добавил Уланов в разговоре с РИА «Недвижимость».