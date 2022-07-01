7 вещей в доме, которые ежедневно крадут здоровье

Заботясь о самочувствии семьи, можно забыть, что в каждой квартире поджидают «тихие убийцы».

На полках магазинов десятки товаров с приставкой «Эко», они кажутся такими привлекательными, ведь каждому хочется, чтобы его жилище было не только уютным, но и безопасным. Однако иногда самые простые вещи ежедневно крадут наше здоровье. Проверьте, есть ли эти предметы в вашем доме. Может, именно из-за них вы чувствуете себя хуже?

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Антипригарная посуда

Это очень удобно: не нужно ничего замачивать, даже после того, как пожарили мясо или отвлеклись во время готовки, достаточно просто провести по сковороде губкой со средством, и она снова сияет, как новая.

Но специальные кастрюли и сковородки таят серьезную опасность: при нагревании они выделяют вредные газы, которые могут спровоцировать онкологию и другие заболевания.

Освежитель воздуха

Самый простой способ устранить запахи дома — воспользоваться освежителем. Пара пшиков, и квартира снова благоухает цитрусами и свежестью. Мало кто задумывается, что в освежители, которые впитываются в волосы и кожу, оседают на шерсти домашних питомцев и попадают в легкие.

Старайтесь не увлекаться такими ароматизаторами, их можно заменить специальными диффузорами, палочками или благовониями.

Нафталиновые шарики

Раньше их можно было встретить в каждом доме, нафталин отлично помогал справиться с молью. Но шарики опасны для животных, они вызывают у питомцев рак, а со временем нафталин переходит в газообразное состояние и попадает в легкие людей. Это может привести к аллергии, бессоннице и более серьезным болезням.

Очистители для духовых шкафов

Агрессивные средства, удаляющие жир и грязь со стенок духовки, — настоящий яд. Он легко оседает в легких, приводит к аллергии, приступам астмы и может вызвать серьезное отравление.

Увлажнитель воздуха

В отопительный сезон увлажнители воздуха становятся настоящим спасением для кожи и волос, они помогают реже простужаться. И все же есть одно серьезное «Но». Чашу увлажнителя необходимо часто промывать, иначе в ней оседают минералы, которые, испаряясь, могут привести к серьезным проблемам с легкими.

Занавеска для душа

По исследованиям специалистов, на шторке в душе находится больше грязи, бактерий и вредных частиц, чем под ободком унитаза. Забывая об этом, мы ежедневно подвергаем свою кожу и слизистую опасности. Не забывайте стирать штору раз в неделю и менять ее хотя бы ежегодно.

Губка для мыться посуды