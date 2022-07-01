Как накопить на квартиру без ипотеки и возможно ли это

Планирование, дисциплина и отсутствие лишних расходов — главные друзья накоплений. "Рамблер" выяснил, возможно ли накопить на квартиру без ипотеки.

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В 2022 году средняя стоимость квартиры в Москве в сегменте «эконом» обойдется в 10 млн рублей, «комфорт» — в 13,3 млн рублей, в сегменте «бизнес» — 29,3 млн рублей.

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Эксперты считают, что целесообразнее отказывать средства на первоначальный взнос ипотеки. Со временем квартиры дорожают, поэтому время накопления полной суммы может значительно увеличиться.

Откладывая даже по 100 тысяч рублей ежемесячно, семье все равно придется копить на квартиру около 10 лет. Не каждый может позволить себе подобную роскошь, особенно, если у пары есть дети. Первоначальный взнос по ипотеке — это 20% от средней стоимости квартиры (2,5 млн руб.). Главный плюс — это фиксация цены квартиры.

Погасите долги

Чтобы начать копить, необходимо сперва закрыть все кредиты. Конечно, вы можете купить айфон или оплатить обучение в рассрочку, если ежемесячная сумма выплаты низкая. Но кредит на машину с крупными ежемесячными выплатами лучше закрыть. Накопления бессмысленны, когда есть другие долги, которые надо отдавать.

Планируйте расходы

Любому человеку хочется жить комфортно, поэтому важно планировать расходы так, чтобы не жить на хлебе и воде. Зачастую идея долгосрочных накоплений срывается из-за того, что люди относятся к накоплениям слишком строго.

Часто люди перестают посещать мероприятия и игнорируют отпуск. Жизнь в условиях жесточайшей экономии становится невыносимой. Это влечет за собой выгорание и проблемы в семье. Эксперты советуют откладывать 30% от общего семейного бюджета.

Составьте план

Важно видеть перед собой конечную цель в виде квартиры. Для этого необходимо составить финансовый план с учетом трат на ежегодный отпуск и ежегодную оплату врачей. Бессистемные накопления чаще всего ни к чему не приводят.

Установите приложение, которое позволяет следить за расходами. Скорее всего, вы быстро обнаружите категории трат, которые легко можно сократить.

Храните деньги на вкладе

Чтобы накопления "не съела" инфляция, хранить отложенные деньги лучше на вкладах. Так как депозиты застрахованы государством, возможность потерять деньги сводится к нулю. Банк должен быть участником системы страхования вкладов.