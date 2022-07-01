Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+25° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
1 час назад

Стоит ли «подкармливать» огурцы содой

Мира Маркина

Все народные методы, которые используют огородники, в надежде получить хороший урожай, кажется, перечислить просто невозможно. Некоторые, действительно, работают очень хорошо, эффективность и даже безопасность других можно поставить под сомнение. В частности, некоторые огородники рекомендуют подкармливать рассаду огурцов содой. Для чего сыпать соду на грядки и стоит ли это делать на самом деле, разбирался «Рамблер».

Стоит ли «подкармливать» огурцы содой
Фото: unsplashunsplash

Рекомендуя использовать соду, некоторые огородники утверждают, что таким образом можно легко избавиться от тли и одержать победу в борьбе с мучнистой росой, которая довольно часто губит рассаду. Для этого рекомендуют в 2 столовые ложки соды смешать с 2 столовыми ложками золы, растворить в ведре с водой и раз в неделю этим раствором опрыскивать огурцы.

Однако на самом деле вреда от этой процедуры будет гораздо больше, чем пользы. Дело том, что в состав соды входит натрий и ионы угольной кислоты, а последняя весьма вредна для растений. Да и натрий в больших количествах тоже огурцам здоровья не добавит. В целом же можно сказать, что сода совершенно не способствует росту огурцов, замедляя их развитие, хотя от мучнистой росы избавиться действительно поможет. Только вот вряд ли оно того стоит. Лучше использовать другие средства.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители