Стоит ли «подкармливать» огурцы содой

Все народные методы, которые используют огородники, в надежде получить хороший урожай, кажется, перечислить просто невозможно. Некоторые, действительно, работают очень хорошо, эффективность и даже безопасность других можно поставить под сомнение. В частности, некоторые огородники рекомендуют подкармливать рассаду огурцов содой. Для чего сыпать соду на грядки и стоит ли это делать на самом деле, разбирался «Рамблер».

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Рекомендуя использовать соду, некоторые огородники утверждают, что таким образом можно легко избавиться от тли и одержать победу в борьбе с мучнистой росой, которая довольно часто губит рассаду. Для этого рекомендуют в 2 столовые ложки соды смешать с 2 столовыми ложками золы, растворить в ведре с водой и раз в неделю этим раствором опрыскивать огурцы.