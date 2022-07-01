Стоит ли «подкармливать» огурцы содой

Все народные методы, которые используют огородники, в надежде получить хороший урожай, кажется, перечислить просто невозможно. Некоторые, действительно, работают очень хорошо, эффективность и даже безопасность других можно поставить под сомнение. В частности, некоторые огородники рекомендуют подкармливать рассаду огурцов содой. Для чего сыпать соду на грядки и стоит ли это делать на самом деле, разбирался «Рамблер».
Рекомендуя использовать соду, некоторые огородники утверждают, что таким образом можно легко избавиться от тли и одержать победу в борьбе с мучнистой росой, которая довольно часто губит рассаду. Для этого рекомендуют в 2 столовые ложки соды смешать с 2 столовыми ложками золы, растворить в ведре с водой и раз в неделю этим раствором опрыскивать огурцы.
Однако на самом деле вреда от этой процедуры будет гораздо больше, чем пользы. Дело том, что в состав соды входит натрий и ионы угольной кислоты, а последняя весьма вредна для растений. Да и натрий в больших количествах тоже огурцам здоровья не добавит. В целом же можно сказать, что сода совершенно не способствует росту огурцов, замедляя их развитие, хотя от мучнистой росы избавиться действительно поможет. Только вот вряд ли оно того стоит. Лучше использовать другие средства.