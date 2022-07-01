Выбираем стулья для кухни: на что обратить внимание

Организация комфортного и эстетичного пространства на кухне требует правильного выбора мебели и, прежде всего, стола и стульев обеденной зоны. Если столовая мебель покупалась не в гарнитуре, может возникнуть необходимость отдельной покупки стульев для кухни с учётом остальной мебели и интерьера в целом. Рассмотрим основные критерии, на которые нужно обращать внимание при выборе стульев для обеденной зоны.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Стиль и дизайн стульев

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Как и остальная мебель для дома, стулья для кухни сегодня представлены в поистине огромном ассортименте моделей. Многочисленные производители домашней мебели предлагают широкие модельные ряды столовых гарнитуров, состоящих их стола и стульев, а также позволяют приобретать эти предметы мебели по отдельности. Благодаря этому всегда можно подобрать подходящие стулья к ранее купленному обеденному столу для кухни, в каком бы стиле он не был выполнен. Так или иначе, при выборе стульев для кухни нужно придерживаться единства стиля с остальной мебелью и, в первую очередь, конечно же, с кухонным столом. Следует заметить, что стилистическое разнообразие кухонных стульев сегодня просто восхищает. Проще всего убедиться в этом, посетив, к примеру, интерьерный интернет магазин BasicDecor, где представлен самый богатый ассортимент стульев для столовой и обеденной зоны на кухне. На сайте представлены самые разнообразные модели кухонных стульев для оригинальных дизайнерских интерьеров, а также создания простых, но красивых бюджетных пространств. Каждый покупатель может без труда найти подходящую мебель для дома в соответствии с особенностями своего интерьера и финансовыми возможностями.

Форма и материал стульев

Стулья для обеденной зоны столовой или кухни бывают самых разных форм и изготавливаются из различных материалов. Это могут быть как классические деревянные стулья, так и современная мебель в минималистическом стиле с преобладанием металла и других современных материалов. При выборе стульев для создания антуража обеденной зоны на кухне важно изначально определиться с самим типом и особенностью конструкции такой мебели. Так, например, в каталоге интернет магазина basicdecor.ru представлены кухонные стулья как классического типа, так и альтернативный вариант изделий – барные стулья на одной ножке с подъёмным механизмом. Преимущества таких стульев заключаются в том, что их можно регулировать по высоте, используя при необходимости как возле барной стойки, так и у обеденного стола. К тому же, барные стулья могут быть единственным подходящим решением для некоторых интерьеров. Например, они идеально вписываются в антураж современных кухонь, выполненных в стиле хай-тек, модерн и минимализм. Такие изделия часто изготавливаются из стали и имеют хромированные элементы, подчёркивающие современность стиля. Тогда как классические стулья для кухни более утончённого дизайна делают ставку на дерево и иные натуральные материалы.

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