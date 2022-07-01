Садовод рассказал, что нужно для богатого урожая кабачков

— Гибридные кабачки проще в уходе, а урожайность будет в два раза выше. С июля кабачкам два раза в месяц дают подкормку, но не подкорневую, а по листу. Борную кислоту нужно растворить в кипятке, смешать с йодом и «Кристалоном» или «бродиловкой» и залить 10 литрами воды. Этим раствором нужно опрыскать растение,