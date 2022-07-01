Сэкономить место и нервы: 7 лайфхаков для маленькой кухни

На кухне мы проводим несколько часов ежедневно, очень хочется, чтобы это пространство было функциональным, удобным и уютным. Но во многих квартирах в этой комнате едва могут расположиться два человека, а технику, посуду и продукты сложно разместить.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Кажется, маленькая кухня не может быть удобной, но специалисты по дизайну уверены в обратном. Они предлагают воплотить несколько идей, они сэкономят пространство и сделают помещение гораздо более практичным.

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Используйте зону у окна

Обычно это пространство остается пустым, но для маленькой кухни это непозволительная роскошь. Поэтому здесь можно расположить дополнительный напольный шкаф. Еще один вариант задействовать это пространство — заложить подоконник плиткой, тогда на него можно будет ставить горячие сковородки и кастрюли.

Некоторые используют подоконник в качестве стола, устраивая здесь небольшую обеденную зону.

Задействуйте прилегающую территорию

Чтобы разгрузить кухню, вынесите часть техники в коридор или на балкон. Можно устроить в прилегающих помещениях холодильник, установить полки для хранения бытовых приборов, которые не используются каждый день.

Выбирайте компактную технику

Варочной поверхности на четыре конфорки предпочтите более экономичную и узкую панель с двумя нагревательными элементами. Многие производители предлагают компактные раковины, небольшие посудомоечные машины. Присмотритесь к этим моделям.

Увеличьте пространство визуально

Иногда маленькая кухня не только не практична, но и неуютна. Чтобы избежать ощущения «давящих стен», используйте классические методы расширения помещения: белый цвет, зеркальные и глянцевые поверхности, хорошее освещение, максимальное использование высоты помещения — эти приемы беспроигрышны и незаменимы.

Выдвижные ящики

В горизонтальных полках проще сохранить порядок, а в маленькой кухне они еще и позволят расположить в одинаковом пространстве больше предметов.

Откажитесь от полноценного стола на кухне

Да, собрать семью за обедом или ужином, здорово, но иногда практичность стола на кухне сильно переоценена. Оборудуйте небольшую поверхность, а вместе устраивайтесь за едой в комнате.

Используйте крючки, рейлинги и навесные полки