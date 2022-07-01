Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+31° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
1 час назад

Сэкономить место и нервы: 7 лайфхаков для маленькой кухни

WomanHit.ru

На кухне мы проводим несколько часов ежедневно, очень хочется, чтобы это пространство было функциональным, удобным и уютным. Но во многих квартирах в этой комнате едва могут расположиться два человека, а технику, посуду и продукты сложно разместить.

Сэкономить место и нервы: 7 лайфхаков для маленькой кухни
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Кажется, маленькая кухня не может быть удобной, но специалисты по дизайну уверены в обратном. Они предлагают воплотить несколько идей, они сэкономят пространство и сделают помещение гораздо более практичным.

Видео дня

Используйте зону у окна

Обычно это пространство остается пустым, но для маленькой кухни это непозволительная роскошь. Поэтому здесь можно расположить дополнительный напольный шкаф. Еще один вариант задействовать это пространство — заложить подоконник плиткой, тогда на него можно будет ставить горячие сковородки и кастрюли.

Некоторые используют подоконник в качестве стола, устраивая здесь небольшую обеденную зону.

Задействуйте прилегающую территорию

Чтобы разгрузить кухню, вынесите часть техники в коридор или на балкон. Можно устроить в прилегающих помещениях холодильник, установить полки для хранения бытовых приборов, которые не используются каждый день.

Выбирайте компактную технику

Варочной поверхности на четыре конфорки предпочтите более экономичную и узкую панель с двумя нагревательными элементами. Многие производители предлагают компактные раковины, небольшие посудомоечные машины. Присмотритесь к этим моделям.

Увеличьте пространство визуально

Иногда маленькая кухня не только не практична, но и неуютна. Чтобы избежать ощущения «давящих стен», используйте классические методы расширения помещения: белый цвет, зеркальные и глянцевые поверхности, хорошее освещение, максимальное использование высоты помещения — эти приемы беспроигрышны и незаменимы.

Выдвижные ящики

В горизонтальных полках проще сохранить порядок, а в маленькой кухне они еще и позволят расположить в одинаковом пространстве больше предметов.

Откажитесь от полноценного стола на кухне

Да, собрать семью за обедом или ужином, здорово, но иногда практичность стола на кухне сильно переоценена. Оборудуйте небольшую поверхность, а вместе устраивайтесь за едой в комнате.

Используйте крючки, рейлинги и навесные полки

Дополнительные системы хранения помогут более функционально использовать пространство.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители