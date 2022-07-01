Агроном перечислила идеальные для посадки в июле овощи

В июле на даче обычно освобождается часть грядок, которые можно повторно засадить овощами и зеленью, сказала агроном Елена Горбунова. В беседе с «Аргументами и фактами» она перечислила россиянам культуры, которые успеют дать урожай к осени.

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Эксперт посоветовала в середине лета повторно посадить в теплице некоторые сорта огурцов — отлично подойдут ранние сорта гибридов F1 типа «Летней гирлянды», «Магната», «Аршина», «Бон аппетита» или «Веера». Также, по ее словам, успеют дать качественный урожай крупных корнеплодов дайкон и редис, если посадить их на солнечной грядке и регулярно поливать.

Еще одной категорией культур, идеальной для регулярного посева вплоть до наступления осени, является зелень. Горбунова сказала, что хорошую всхожесть при посадке в июле показывают укроп, кориандр, петрушка, шпинат и все сорта листового салата.