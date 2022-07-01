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1 час назад

Эксперт рассказал, как часто нужно стирать полотенца

Газета.Ru

Домашний текстиль следует стирать не реже одного раза в неделю и полностью его просушивать. Об этом сообщает Express.

Эксперт рассказал, как часто нужно стирать полотенца
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Грязное полотенце может вызвать грибок ногтей на ногах, опоясывающий лишай, микоз и бородавки. Чтобы избежать этого, меняйте или стирайте полотенце не реже одного раза в неделю и убедитесь, что оно высыхает полностью",

— объяснил эксперт WebMD.

Он также посоветовал вешать сушить полотенца на специальную вешалку, а не крючок, чтобы влага точно испарилась. Летом полотенца можно стирать чаще — 2-3 раза в неделю в зависимости от частоты использования. Полотенца лучше не использовать, если на теле есть порезы. Самые большие риски связаны с ссадинами или сухостью кожи, которые позволяют микробам проникать с полотенец в организм.

"Бактерии часто безвредны, но некоторые могут вызвать инфекцию, особенно у людей с проблемной кожей",

— уточнил эксперт.

Дом и сад,
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