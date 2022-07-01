Эксперт рассказал, как часто нужно стирать полотенца

Домашний текстиль следует стирать не реже одного раза в неделю и полностью его просушивать. Об этом сообщает Express.

"Грязное полотенце может вызвать грибок ногтей на ногах, опоясывающий лишай, микоз и бородавки. Чтобы избежать этого, меняйте или стирайте полотенце не реже одного раза в неделю и убедитесь, что оно высыхает полностью",

Он также посоветовал вешать сушить полотенца на специальную вешалку, а не крючок, чтобы влага точно испарилась. Летом полотенца можно стирать чаще — 2-3 раза в неделю в зависимости от частоты использования. Полотенца лучше не использовать, если на теле есть порезы. Самые большие риски связаны с ссадинами или сухостью кожи, которые позволяют микробам проникать с полотенец в организм.