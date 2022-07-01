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1 час назад

Архитектор предложил дизайнерские решение для тесного коридора

Мослента

Дизайнерские решение для тесного коридора в разговоре с «Мослентой» предложил архитектор и дизайнер Евгений Коблов. Он посоветовал светлые тона отделки, зрительно увеличивающими пространство.

Архитектор предложил дизайнерские решение для тесного коридора
Фото: МослентаМослента

«Важно добиться эффекта куба, чтобы не было четких границ. Потолок, пол, стены должны быть в одной цветовой гамме»,

— объяснил дизайнер.

Зеркала он назвал вторым по полярности приемом зрительного увеличения пространства. Зеркальные поверхности дают ощущение, что коридор не такой узкий. Как одно из решений, он предложил установку неглубокого шкафа до потолка с зеркальными дверцами.

Архитектор посоветовал не сосредотачивать мебель в одном углу. В вытянутых коридорах можно расположить все вдоль стены, сместив при этом «центр тяжести» помещения. Выбирать лучше при этом светлую и не слишком глубокую мебель, сказал Евгений Коблов.

Объединение коридора с комнатой тоже может сделать пространство зрительно более просторным.

«Однако стоит учитывать особенности вашей планировки, эта стена может быть несущей, что сразу исключает с ней какие-либо манипуляции»,

— предупредил архитектор.

Дом и сад,
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