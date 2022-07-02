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1 час назад

«За это могут оштрафовать». Россиянам рассказали, чего нельзя делать в собственной квартире

Primpress

Юрист рассказал гражданам о том, чего нельзя делать в своей квартире и за что могут прилететь немаленькие штрафы. Это связано с элементарной перестановкой, сообщает PRIMPRESS.

Россиянам рассказали, что нельзя делать в собственной квартире
Фото: PrimpressPrimpress

По словам эксперта, в российском законодательстве предусмотрены штрафы за перестановку сантехнического оборудования, приборов, подключаемых к общему стояку, и другого кухонного оборудования не в соответствии с установленными правилами эксплуатации такой техники.

Оказывается, совершать перестановку кухонной техники даже без переноса несущих стен абсолютно запрещено. Самостоятельно вносить изменения гражданин может только при наличии утвержденного плана. Данные действия регулируются статьями 25-29 Жилищного кодекса.

В противном случае на гражданина могут наложить административное предупреждение или штраф в размере от 1000 до 1500 руб. А если происходило переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме, гражданину грозит наложение штрафа в размере от 2000 до 2500 руб.

Дом и сад,
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