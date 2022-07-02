Россиянам рассказали, что нельзя делать в собственной квартире

Юрист рассказал гражданам о том, чего нельзя делать в своей квартире и за что могут прилететь немаленькие штрафы. Это связано с элементарной перестановкой, сообщает PRIMPRESS.

Фото: Primpress Primpress

По словам эксперта, в российском законодательстве предусмотрены штрафы за перестановку сантехнического оборудования, приборов, подключаемых к общему стояку, и другого кухонного оборудования не в соответствии с установленными правилами эксплуатации такой техники.

Оказывается, совершать перестановку кухонной техники даже без переноса несущих стен абсолютно запрещено. Самостоятельно вносить изменения гражданин может только при наличии утвержденного плана. Данные действия регулируются статьями 25-29 Жилищного кодекса.