Названы растения, которые полезно сажать рядом с огурцами

Опытные садоводы отмечают, что при посадке растений необходимо обращать внимание не только на освещенность участка и кислотность почвы. Важную роль в процессе роста овощей играют соседние культуры. Из нашего материала вы узнаете, какое соседство будет полезным для огурцов.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Существенно повысит урожайность огурцов их соседство с кукурузой, которая станет отличной опорой для огуречных плетей. Также эта культура защитит зеленый овощ от сильного ветра и солнца.

Садоводы отмечают, что огурцы хорошо плодоносят, если находятся рядом с горохом, фасолью или бобами. Эти культуры отлично насыщают почву азотом. После сбора урожая бобовых можно срезать стебли и оставить корни в земле. Этим можно повысить плодородие.

Еще один полезный для огурца сосед – лук. Однако их следует сажать на небольшом расстоянии друг от друга. Это связано с тем, что им необходим разный режим полива.