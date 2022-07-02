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2 часа назад

Названы растения, которые полезно сажать рядом с огурцами

Крестьянская жизнь

Опытные садоводы отмечают, что при посадке растений необходимо обращать внимание не только на освещенность участка и кислотность почвы. Важную роль в процессе роста овощей играют соседние культуры. Из нашего материала вы узнаете, какое соседство будет полезным для огурцов.

Названы растения, которые полезно сажать рядом с огурцами
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Существенно повысит урожайность огурцов их соседство с кукурузой, которая станет отличной опорой для огуречных плетей. Также эта культура защитит зеленый овощ от сильного ветра и солнца.

Садоводы отмечают, что огурцы хорошо плодоносят, если находятся рядом с горохом, фасолью или бобами. Эти культуры отлично насыщают почву азотом. После сбора урожая бобовых можно срезать стебли и оставить корни в земле. Этим можно повысить плодородие.

Еще один полезный для огурца сосед – лук. Однако их следует сажать на небольшом расстоянии друг от друга. Это связано с тем, что им необходим разный режим полива.

Также положительно на состоянии огурцов сказывается посадка рядом с ними укропа. Огородники отмечают, что пряная трава способствует быстрому формированию овощей. Кроме того, происходит формирование крупных, сочных и вкусных плодов.

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