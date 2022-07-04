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3 часа назад

Названа замена ушедшей из России мебели IKEA

Мослентаиещё 2

Названа замена ушедшей из России мебели IKEA
Фото: МослентаМослента

Замены ушедшей из России IKEA назвала «Мосленте» совладелица производства мебели Wellmebel Ирина Голубовская. По ее словам, на российском рынке сейчас работают много достойных производителей мебели и аксессуаров для дома, офиса и дачи.

«Да, возможно, такую мебель не соберешь как конструктор, но зато будут соблюдены индивидуальные параметры заказчика. Это мебель будет под вас, под ваши размеры», — сказала эксперт.

При этом изготовить нужную мебель компании помогут в сжатые сроки, не теряя при этом качества, считает она. Однако в таком случае Голубовская посоветовала отдавать предпочтение отдельным производствам, а не типовым мебельным магазинам.

Ранее, 15 июня, стало известно об окончательном уходе IKEA из России.

Дом и сад,Ikea,
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