Почему некоторые из лайфхаков по уборке угрожают здоровью

Ролики об уборке, или «клинток», — суперпопулярный жанр в социальной сети TikTok: пользователи, кажется, только и мечтают узнать, как быстрее и хитрее сделать уборку. Одни советы и лайфхаки по уборке на английском языке набрали около четырех миллиардов просмотров к началу 2022 года. Не все из этих советов одинаково полезны — кто-то из пользователей откровенно подшучивает над подписчиками, а кто-то распространяет потенциально опасную информацию, которая может оставить не только без грязи, но без дома, ног и рук. «Лента.ру» вместе с экспертами по клинингу выясняет, какие лайфхаки могут стоить жизни, а какие — времени и кошелька.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Армейский лайфхак

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К примеру, вот лайфхак по уборке туалета, который молодой человек вынес из армии, — натер мыло на терке, добавил два моющих средства, разболтал рукой и получил пену, которую разбрызгал по полу и кафельным стенам и потом протирал. Однако есть ли смысл в таких усилиях с точки зрения профессиональных клинеров?

Елена Дорофеева, основатель школы организации пространства

Действительно стоящий лайфхак, но только если нет под рукой специального моющего средства. Делать так можно, но хочу напомнить, что на это уйдет гораздо больше вашего времени. И для того чтобы на кафельной плитке не осталось разводов, нужно ее тщательно протирать. Я рекомендую синтетическую замшу для протирания стекол автомобиля.

Юлия Половина, HR-менеджер клининговой компании

Юноша на видео добавляет в воду Domestos, Mister Proper и мыло, но из всей этой комбинации наиболее эффективен, на мой взгляд, все-таки Domestos, так как он самый агрессивный по химическому составу.

Нанесение пены — это действительно рабочий метод, так как химия дольше задерживается на поверхности и взаимодействует с ней. Но все же я рекомендую использовать специальные средства с меньшим расходом, которые при этом не вредят ни плитке, ни человеку, производящему уборку.

Руки-швабры

Среди приверженцев «клинтока» встречается много адептов «бабушкиных» методов. Так, здесь девушка сомневается в эффективности швабр и показывает, как идеально моет пол руками. Ее способ заинтересовал зрителей: ролик набрал 2 миллиона просмотров. С эффективностью этого лайфхака клинеры соглашаются. Они объяснили, почему способ действенен.

Самый действенный способ сохранить пол в порядке — это убираться своевременно. Пол мыть руками можно и нужно, когда давно не проводилась влажная уборка. Также предположу, что этот лайфхак так популярен, потому что вызвал у многих чувство ностальгии по временам, когда не было автоматических средств для уборки.

Екатерина Макарова, руководитель филиала клининговой компании в Саратове

На самом деле — да, я с ней согласна. Если речь не идет о каких-то крупных объектах, лучше всего мыть пол руками. Это отличный метод для уборки в квартире, позволяющий тщательно отмыть пол от загрязнений, особенно если это генеральная уборка. Шваброй сложно пройтись по всем труднодоступным местам. Своим клинерам мы не разрешаем мыть полы шваброй, она используется только для обеспыливания стен и потолков.

Уход за лейкой душа в четыре этапа

Шутников в «клинтоке» тоже хватает — они, как люди, просящие в кофейне включить в заказ все добавки к кофе, берут абсурдом. Эта девушка шутит, что моет лейку душа в четыре этапа, потому что якобы боится золотистого стафилококка. Она использует отбеливатель, мицеллярную воду, полирует поверхность зубной пастой, а потом еще и брызгает на нее антисептиком — практически многоступенчатый корейский уход, только не за лицом, а за лейкой. А как ее на самом деле надо мыть?

Надежда Чистякова, старший клинер московской клининговой компании

Очевидно, ее способ очистки работает. Ну правда, а почему бы не чистить золотым порошком? А между тем лейка душа — это всего лишь расходный материал. Такой же, как насадки для зубной щетки. И их нужно просто менять.

Средство для санузла от производителей профессиональной химии сочетает в себе все эти действия. Мы используем немецкую химию. Но пользоваться ей могут только обученные люди, потому что это кислотное средство нужно разводить в правильной концентрации и выдерживать определенное время.

А могла бы и ножичком

Эта любительница чистоты выскребает труднодоступные места в кухне обернутым в тряпочку ножом — неужели до них не добраться иначе?

Елена Дорофеева

Хороший лайфхак. Но есть лайфхак еще лучше: при продумывании мебели заранее исключить такие места, чтобы потом не тратить много времени на уборку.

Екатерина Макарова

С уборкой в труднодоступных местах лучше всего справляется пароочиститель. Пар выходит под давлением и выбивает грязь с поверхности.

Юлия Половина

Действительно, есть места, где трудно достать даже специализированным скребком, и если у вас нет парогенератора, то можно воспользоваться данным методом. Важно так же как на видео обмотать микрофиброй предмет, чтобы не поцарапать поверхность.

Стирка воздуха

Нож в умелых руках — это по крайней мере безопасно, но что насчет способов, которые действительно могут навредить здоровью?

Во многих видеороликах освежитель воздуха в доме делают из кондиционера для белья и воды. Есть подозрения, что так лучше не делать. Специалисты по клинингу предлагают альтернативу.

Елена Дорофеева

Я бы воспользовалась лучше эфирным маслом и водой. Такая смесь будет гораздо безопаснее и подойдет для постоянного использования. ⁣⁣

«Лента.ру» решила поинтересоваться мнением химиков об этой смеси — и они указали на то, что кондиционер, как правило, и до разбавления состоит на 80-90 процентов из воды, и еще более разбавленная смесь не будет вредна. Однако, указывают специалисты, эта водная смесь будет оседать на предметах в комнате и образовывать пленку из ПАВов. При частом распылении от этого может пострадать мебель, а при случайном попадании в рот или на кожу возможны аллергические реакции — так что химики советуют отдавать предпочтение эфирным маслам.

Ольга Кириллова, заместитель генерального директора компании КППС

Кондиционеры для белья имеют схожий с освежителями воздуха химический состав, который включает в себя помимо воды различные ПАВы, консерванты и ароматизаторы.

Однако принцип их работы основан на проникновении веществ в волокна ткани и обволакивании их. Такие средства не вымываются при стирке, наоборот, накапливаются в тканях с каждым применением. В качестве этих веществ могут выступать небезопасные для здоровья компоненты, такие как бензилацетат, этанол, линалоол, бензилсолицилат и другие. Вся эта группа добавок способна не только вызвать аллергическую реакцию, но и нанести непоправимый вред здоровью.

Что касается применения кондиционера для белья в качестве основы для освежителя воздуха, то помимо прямого контакта с кожей воздействию подвергаются еще и дыхательные пути и слизистые оболочки. То есть возрастает риск появления аллергической реакции и других симптомов, общего вредного воздействия на организм.

В случае использования кондиционера для белья по прямому назначению, стоит тщательно подходить к его выбору, исключая в составе все возможные синтетические добавки. Применение его для распыления в воздухе не рекомендовано.

Освежителем по батарее

В издании Grazia описан лайфхак по очистке батарей, популярный в англоязычном TikTok: освежителем воздуха опрыскивают запылившиеся батареи, а потом протирают осевшую на пол мокрую пыль. Иностранные специалисты бьют тревогу: все может загореться! Что делать?

Елена Дорофеева

На мой взгляд, освежитель воздуха не справится с застарелой пылью. Я слышала про лайфхак с вилкой и губкой для мытья посуды: проталкиваешь в отверстие в батарее губку и протираешь. Но: важно делать это аккуратно и достать губку, если она застряла. А так в целом радиаторы отопления не настолько горячи, и возможность возгорания сведена к минимуму. ⁣⁣

Екатерина Макарова

Я бы не рекомендовала такой метод, так как это может быть действительно опасно. Лучшая альтернатива для труднодоступных мест — это пароочиститель. Пар подается под давлением, достаточным, чтобы выбить пыль и грязь.

Юлия Половина

Используя такой метод, можно надышаться химией из освежителя. Если нет возможности воспользоваться пароочистителем, лучше взять обыкновенный распылитель с обычной водой и забрызгать труднодоступные места, предварительно подложив под батарею тряпку. Также из подручных средств можно использовать старую, ненужную зубную щетку.

Дрель с губкой

Издание Metro приводит в пример еще один потенциально опасный лайфхак — на дрель надевают губку или ершик, чтобы оттереть застарелый налет или достать до труднодоступных мест под ванной. Но, кажется, дрель придумана совсем не для этого — может быть, не стоит использовать ее в нецелевых методах?

Елена Дорофеева⁣⁣

Вот это действительно опасно. Особенно для тех, кто не умеет обращаться с таким инструментом. Можно воспользоваться шваброй и тряпкой. И еще раз напомню, что, если вдруг вы находитесь на этапе ремонта, желательно заранее предусмотреть, как вы будете справляться с уборкой в труднодоступных местах, а лучше сделать так, чтобы их было как можно меньше.

С какими самыми абсурдными лайфхаками сталкиваются клинеры вживую?

Однако даже тиктокеры не так часто сталкиваются с опасностями, которые грозят настоящим клинерам при использовании народных методов. По словам Надежды Чистяковой, однажды она пыталась выстирать тюль с огромного школьного окна и едва не получила серьезную травму. «Никогда не пытайтесь это сделать ногами в ванной, как это пыталась сделать я. Потоптав ногами мыльную занавеску, эффекта не добьешься, а травмы сложно избежать. К тому же наклоняться для застирывания приходится еще ниже», — делится опытом она.

А Екатерина Макарова однажды обнаружила, что одна из клиенток моет санузел щавелевой кислотой. «Она действительно эффективно очищает налеты, однако очень агрессивна к поверхности и разрушает эмаль. Но дело даже не в этом, а в том, что дышать такой химией в чистом виде очень вредно, можно получить сильные ожоги дыхательных путей, да и кожи при прямом случайном контакте», — предупреждает специалист, также предостерегая от использования хлорки.

Елена Дорофеева же призывает быть аккуратными не только со своим физическим здоровьем, но и с чужим психическим.