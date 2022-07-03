Кофейная гуща названа эффективным средством против вредителей

Остатки от кофейного напитка станут прекрасным средством борьбы с вредителями и удобрением для почвы.

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Агрономы пришли к выводу, что использование кофейной гущи в качестве компоста благоприятно влияет на состояние почвы. Этот продукт переработки насыщает землю азотом, улучшает дренаж и задерживает влагу в почве.

Также использованная кофейная гуща поможет создать благоприятные условия для полезных микроорганизмов, работа которых улучшит качество почвы.

Если прикормить необходимо кислотолюбивые растения, такие как азалии, гортензии, лилии, то удобрить почву можно свежей кофейной гущей. А при необходимости добавить компост в землю с привычными растениями желательно промыть остатки от кофе, чтобы кислотность почвы не стала слишком высокой, объясняют эксперты портала Gardening Know How.

Чтобы использовать кофейную гущу в качестве удобрения, нужно рассыпать ее вокруг растений и хорошо полить рассаду.

Кофейная гуща сгодится не только для подкормки растений. С ее помощью можно защитить урожай от слизней и улиток. Кофеин негативно влияет на этих вредителей, и поэтому они избегают почвы, где находится кофейная гуща.