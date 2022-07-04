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3 часа назад

Блогерша показала способ высушить одежду после стирки

Lenta.ru

Блогерша Кэролайн Соломон из США показала простой способ быстро высушить одежду после стирки. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Блогерша показала способ высушить одежду после стирки
Фото:  Lenta.ru Lenta.ru

По словам эксперта по уборке, при отсутствии сушильной машины можно воспользоваться следующим лайфхаком. Так, влажную вещь следует расстелить на предварительно уложенном на ровную поверхность полотенце. Затем необходимо скатать полотенце вместе с данным изделием в рулон и хорошо отжать. «Я называю это "методом буррито" [лепешка с завернутой в нее начинкой]», — заявила автор видео.

После указанной манипуляции, по заверению Соломон, следует повесить предмет гардероба сушиться обычным образом. Однако если процесс избавления от влаги требуется сделать еще быстрее, то изделие можно обдуть горячим воздухом из фена, заявила специалистка.

Дом и сад,
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