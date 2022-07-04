Блогерша показала способ высушить одежду после стирки

По словам эксперта по уборке, при отсутствии сушильной машины можно воспользоваться следующим лайфхаком. Так, влажную вещь следует расстелить на предварительно уложенном на ровную поверхность полотенце. Затем необходимо скатать полотенце вместе с данным изделием в рулон и хорошо отжать. «Я называю это "методом буррито" [лепешка с завернутой в нее начинкой]», — заявила автор видео.