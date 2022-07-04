Как помочь дереву, если на нем образовалось дупло

Образование дупла на дереве может стать проблемой: в отверстии будет скапливаться влага, провоцируя развитие болезней. Также дупло может стать домом для вредителей.

Дупло в дереве можно запломбировать простой цементной массой – разведите обычный цементный раствор и замажьте. Так в отверстие будет меньше попадать влага. Будет ли оно дальше разрастаться, сказать трудно, все зависит от силы роста дерева. Кстати, механическая прочность растения тоже может понизиться, поэтому надо перераспределить нагрузку на ветках так, чтобы другие не сломались.