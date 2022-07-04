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1 час назад

Как помочь дереву, если на его стволе или ветке образовалось дупло

Крестьянская жизнь

Образование дупла на дереве может стать проблемой: в отверстии будет скапливаться влага, провоцируя развитие болезней. Также дупло может стать домом для вредителей.

Как помочь дереву, если на нем образовалось дупло
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

В подобной ситуации необходимо принять меры по спасению растения.

Дупло в дереве можно запломбировать простой цементной массой – разведите обычный цементный раствор и замажьте. Так в отверстие будет меньше попадать влага. Будет ли оно дальше разрастаться, сказать трудно, все зависит от силы роста дерева. Кстати, механическая прочность растения тоже может понизиться, поэтому надо перераспределить нагрузку на ветках так, чтобы другие не сломались.

Дом и сад,
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