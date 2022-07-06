3 болезни ваших растений, которые важно пресекать

Иногда урожай может и не порадовать. Конечно, каждый дачник, поработавший над посадками, ждет щедрого урожая. И все же не стоит забывать, что даже самый лучший уход не может гарантированно защитить ваши растения от болезней. Мы собрали одни из самых неприятных проблем, с которыми вы можете столкнуться на своей грядке.

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Пятнистость

Вы наверняка замечали подобное состояние на растениях, причем не обязательно на своих. Распознать это заболевания довольно просто — на листьях появляются бурые пятна с крапинками. Это заболевание относят к грибковым, а значит, важно понизить влажность и убрать пораженные листья, чтобы не переносить грибок на его здоровые части. Далее вы можете обработать листья фунгицидными препаратами.

Красный ожог

Еще одно грибковое заболевание, с которым может столкнуться любой дачник. На растении появляются яркие пятна красного цвета, но также грибок может затрагивать корни растения — они трескаются и постепенно растение может погибнуть. Этот грибок чаще всего появляется из-за сильной влажности, поэтому многие растения, которым показан особый грунт и условия, страдают чаще, будьте внимательны ко всем рекомендациям, которые вам дает продавец ростка или семян. Если ожог уже появился, важно вовремя удалить больные части растения и обработать растение древесным углем. Кроме того, обеспечьте растению достаточное проветривание.

Гниль