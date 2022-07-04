Почему ваш ремонт выглядит дешево

Красивый дом, каждый уголок которого радует глаз, – настоящая мечта. Как даже с небольшим бюджетом получить приятный ремонт? Какие ошибки заставляют ваш ремонт выглядеть дешево? Об этом и не только рассказывает Дарина Ермак – дизайнер интерьера с 9-летним опытом работы.

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Розетки не продуманы

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Тянущиеся через всю квартиру провода и удлинители не только неудобны, но и выдают непродуманность дизайна. Чтобы избежать этого, в начале ремонта стоит составить план расстановки мебели, отталкиваясь от которого вы расположите розетки. Лучше сделать список всех электроприборов, чтобы от одной розетки не шел целый узел проводов.

Даже если вы не готовы заказывать полноценный дизайн проект, можно рассмотреть оплату технического дизайна. Профессионал грамотно продумает обстановку: светильники, розетки и выключатели окажутся на своих местах. Такой проект стоит в разы дешевле, но облегчит жизнь и вам, и вашей ремонтной бригаде.

Пластиковый плинтус

Плинтус из полиуретана (под покраску);

Плинтус мдф (уже покрашен). Этот элемент дизайна с постоянно отваливающимися уголками сейчас можно заменить на более удобные и стильные варианты:

Они просты в монтаже и доступны в любом строительном магазине, при этом выглядят более лаконично и дорого.

Неумелое сочетание

Стены разных цветов могут быть красивым и ярким решением, однако их сочетание должно быть хорошо продумано. Если вы делаете ремонт без проекта, не рекомендую прибегать к этому решению, особенно если вы не уверены в цветовом сочетании. Ко мне часто обращаются люди, которые выбрали сложные к сочетанию цвета и ломают голову над дальнейшим дизайном.

Проще выбрать один цвет (желательно нейтральный и светлый) и выкрасить им все стены. Поверьте, скучно не будет, наоборот, со светлыми однотонными стенами больше возможности подобрать яркую мебель и декор.

Одинокие шкафы

Отдельностоящие шкафы могут создавать визуальный шум, выглядеть дешево и непродуманно. Шкафы – вымирающий вид: с большинством моих клиентов мы стараемся выделить место для гардероба или сделать шкаф наиболее незаметным.

Продумать дизайн со встроенным в потолок шкафом;

Выкрасить фасад шкафа в цвет стен;

Сделать фасад шкафа зеркальным. Как интегрировать шкаф в пространство:

Подделки известных предметов интерьера

Ваш интерьер будет выглядеть намного дороже, если вы откажетесь от использования копий изделий известных брендов. Пример – стулья Eames, фэйки которых стали очень популярны и выдают дешевизну дизайна.