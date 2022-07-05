10 вещей, которые не подойдут для маленькой квартиры

Иногда вещи способны радикальным образом испортить общее впечатление от интерьеров.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Во-первых, в небольшую квартиру не стоит покупать объемную люстру, так как она сразу окажется в центре внимания и зрительно будет давить. Помещение с такой люстрой будет смотреться еще меньше и теснее.

Во-вторых, при оформлении интерьеров небольших квартир не нужно использовать крупные орнаменты. Стены с крупным рисунком еще больше будут акцентировать внимание на маленькой площади комнат.

В-третьих, для маленьких квартир совершенно не подходит громоздкая мебель, которая займет много места и сделает комнаты еще более маленькими и тесными.

В-четвертых, не используйте в оформлении интерьеров маленьких комнат темные цвета. Такие оттенки визуально уменьшат помещения еще больше.

В-пятых, для комнат в маленькой квартире не стоит выбирать контрастные оттенки. Например, контрастный пол или стены. Лучше оформить интерьер в нейтральных светлых оттенках.

В-шестых, в небольших квартирах не будут смотреться тяжелые портьеры, которые визуально уменьшат помещения и сделают их еще более темнее.

В-седьмых, для маленьких квартир не нужны перегородки. Лишнее зонирование сделает комнаты еще более тесными.

В-восьмых, не стоит в интерьеры небольших комнат включать большие картины или множество аксессуаров. Подобные дополнительные детали будут акцентировать внимание на маленьких площадях, а многочисленные аксессуары привнесут в интерьер ощущение беспорядка.