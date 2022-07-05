Реальные отзывы: есть ли необходимость в покупке кондиционера

Каждое лето при наступлении жары мы непременно вспоминаем о том, что еще в прошлом году обещали себе купить кондиционер. Мы зачастую откладываем эту покупку по одной простой причине – купить в сезон хороший кондиционер стоит очень больших денег. А прибавьте сюда еще и дорогостоящую установку и время, в течение которого вы будете ее ждать из-за большого наплыва клиентов. Однако зимой, когда спрос на такие товары падает, а за ним и цены, мы забываем о своих планах. Да и начинает казаться, что пережить жару не так уж и трудно. Но все это разбивается о суровую реальность с очередным возвращением +32 на термометре, и снова по тому же кругу...

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Если вы из тех, кто все еще не решился на покупку, мы подготовили для вас материал, в котором разбираем плюсы и минусы от покупки сплит-системы, а также собрали реальные отзывы тех, кто все же их приобрел.

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Плюсы: Эффективное охлаждение помещения в жару (снижение риска серьезной угрозы здоровью из-за повышенных температур). Очистка и фильтрация воздуха, что особенно актуально для людей, склонных к аллергии. Нет необходимости открывать окна, а это большой плюс, если вас раздражает шум с улицы или если у вас есть домашние питомцы или дети. Отсутствие пыли и насекомых, которые могут попасть в дом через открытое окно. Зимой может работать на обогрев, а электроэнергии тратит меньше, чем любая другая форма электрического отопления. Помимо экономии, будет удобен тем, что вы не зависите от центрального отопления, а сами выбираете время и нужную температуру.

Минусы:

Недорогие модели кондиционеров работают на хладагентах, которые могут выделять вредные для организма токсины. Однако сейчас фреон производят заметно более качественный и менее вредный. Кондиционер сушит воздух, что может пагубно сказаться на коже и слизистых. А в случае, если слизистая носа пересушена, организм становится гораздо более уязвимым перед вирусами и инфекциями. Если вовремя не делать сервисное обслуживание, не чистить кондиционер и не заменять фильтры, он может стать "рассадником" разного рода вирусов и инфекций. Внутри него образуется повышенная влажность, которая способствует развитию грибка и скапливает пыль, в которой размножаются вредные микроорганизмы. Зачастую аппарат слишком дорогой, а использоваться круглый год точно не будет. Если неверно настроить температуру и сделать слишком большую разницу в градусах с уличной погодой, то это может пагубно отразиться на самочувствии – резкие перепады вредны.

Реальные отзывы покупателей:

Девушка поделилась, что пользуется кондиционером не только в жару и прибор актуален круглый год.

Кондиционеры используем с мая практически каждый день. В период отключения отопления использовали на прогрев: за 5 минут прогревал комнату на +3 градуса. Сейчас, в жару, практически без остановки работает на охлаждение.

Из минусов только нагрузка на бюджет, оборудование и монтаж – дорогостоящее удовольствие.

Если правильно настроить поток воздуха, не продует.

Некоторые отмечают сложность установки.

С кондиционерами морока, что на них в идеале тянут отдельный кабель от щитка, то есть, если устанавливать в чистовом ремонте, то придется морочиться с кабелем и дополнительным местом в щитке.

Пользовательница рассказала, почему считает, что пользы от кондиционера больше, чем вреда.

Родителей своих заставила поставить - этим летом живут и радуются. Насчет вреда от кондиционера - лучше простудиться (ни разу не было), чем умереть от инфаркта.

Многие обращают внимание на шум при работе сплит-систем. Однако, стоит учитывать, что в этом вопросе все индивидуально и зависит от фирмы и модели кондиционера. Просто при покупке, обращайте и на это внимание.