Реальные отзывы: есть ли необходимость в покупке кондиционера

Каждое лето при наступлении жары мы непременно вспоминаем о том, что еще в прошлом году обещали себе купить кондиционер. Мы зачастую откладываем эту покупку по одной простой причине – купить в сезон хороший кондиционер стоит очень больших денег. А прибавьте сюда еще и дорогостоящую установку и время, в течение которого вы будете ее ждать из-за большого наплыва клиентов. Однако зимой, когда спрос на такие товары падает, а за ним и цены, мы забываем о своих планах. Да и начинает казаться, что пережить жару не так уж и трудно. Но все это разбивается о суровую реальность с очередным возвращением +32 на термометре, и снова по тому же кругу...
Если вы из тех, кто все еще не решился на покупку, мы подготовили для вас материал, в котором разбираем плюсы и минусы от покупки сплит-системы, а также собрали реальные отзывы тех, кто все же их приобрел.
Девушка поделилась, что пользуется кондиционером не только в жару и прибор актуален круглый год.
Кондиционеры используем с мая практически каждый день. В период отключения отопления использовали на прогрев: за 5 минут прогревал комнату на +3 градуса. Сейчас, в жару, практически без остановки работает на охлаждение.
Из минусов только нагрузка на бюджет, оборудование и монтаж – дорогостоящее удовольствие.
Если правильно настроить поток воздуха, не продует.
Некоторые отмечают сложность установки.
С кондиционерами морока, что на них в идеале тянут отдельный кабель от щитка, то есть, если устанавливать в чистовом ремонте, то придется морочиться с кабелем и дополнительным местом в щитке.
Пользовательница рассказала, почему считает, что пользы от кондиционера больше, чем вреда.
Родителей своих заставила поставить - этим летом живут и радуются. Насчет вреда от кондиционера - лучше простудиться (ни разу не было), чем умереть от инфаркта.
Многие обращают внимание на шум при работе сплит-систем. Однако, стоит учитывать, что в этом вопросе все индивидуально и зависит от фирмы и модели кондиционера. Просто при покупке, обращайте и на это внимание.
Если вам хочется выбрать более экономный вариант и не заморачиваться с установкой сплит-системы, прочитайте наш материал о мобильных кондиционерах. Возможно, этот вариант вам подойдет больше.